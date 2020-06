Celebridades Adriane Galisteu e Jô Soares vão trabalhar juntos após a pandemia

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2020

Adriane Galisteu precisou adiar os planos de retorno só palcos por conta da quarentena, motivada pela pandemia do coronavírus. A apresentadora e atriz, de 47 anos de idade, será dirigida por Jô Soares, de 82 anos e afastado da TV desde o fim de 2016, em um espetáculo teatral, com o título ainda mantido em sigilo. “Meu papel é o de uma empregada doméstica”, adianta ela, contando que Jô é seu “vizinho e amigo de longa data”.

“Já trabalhei com o Jô Soares três vezes e terei mais um trabalho com ele. A fotógrafa Priscila Prade estará na produção”, disse. “A gente não pode enferrujar. No começo da quarentena, achei que fosse ficar no marasmo, na agonia… Mas consegui lotar minha agenda fazendo lives todas as noites. Também gravo para o canal do YouTube, mostrando um pouco da minha rotina, faço podcast e estou pensando em minha próxima peça. Jô tinha me convidado para fazer um novo espetáculo”.

O papel, de empregada doméstica, é um tipo personagem que nunca feito”, afirma Galisteu, contando que tem pegado firme nas atividades de limpeza do lar durante a quarentena. “Faço faxina de verdade. Não é aquela faxininha de ficar passando pano. Faxino de ficar esfregando o chão.”

Por conta do respeito às medidas de isolamento social, ela ainda não sabe quando poderá retornar aos palcos. “Acho que o teatro ainda vai demorar um pouco para voltar nessa retomada”, afirma Galisteu, que tem apostado em sua veia como atriz em esquetes de humor do webseriado Alta Sociedade, Baixa, em que interpreta a socialite Lídia.

Sobre as mudanças trazidas pela pandemia, a apresentadora afirma acreditar que hábitos adquiridos podem permanecer. “Na minha opinião, vai ser diferente o dia a dia”, diz Galisteu, que promove toda a semana o projeto Rango Solidário para a entrega de marmitas a moradores de rua no centro de São Paulo.

Em quarentena, a atriz mudou sua rotina. “Geralmente, acordo 6h30, agora estou acordando 9h30. Dei uma esculhambada [risos]. Vou malhar às 11h, dei uma relaxada, mas reconheço que vivo uma situação de privilégio. É possível que eu até sinta falta da quarentena. É bom almoçar, jantar, tomar café com marido e filho. Faço lição com o Vittorio. É bom parar de reclamar e dar valor a coisas que não tinha tempo ou não prestava atenção.”

