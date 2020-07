Magazine Adriane Galisteu relata a ajuda de Winits ao sofrer abuso em relação e afirma: “Ela me salvou”

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2020

Galisteu contou que sua amizade com a atriz foi bastante importante para que se libertasse. (Foto: Reprodução/Instagram)

Adriane Galisteu levantou o tema relacionamento em uma live feita em seu perfil do Instagram. Aos seguidores, a apresentadora, prestes a assumir um reality na Record, revelou ter sofrido abuso em algumas relações vividas no passado. “A gente vive relacionamentos abusivos sem saber que são. Por isso, é tão importante que a gente fale mais sobre esse assunto. Não falo de porrada, violência física. O relacionamento abusivo acontece de diferentes formas. Já tive homem-âncora – aquele que quer te puxar pra baixo, sabe?”, comentou.

“Somo sobreviventes”

Ao convidar Danielle Winits para a live, Adriane Galisteu contou que sua amizade com a atriz foi bastante importante para que se libertasse. “A Dani me salvou. Somos sobreviventes! Quando a gente vive naquele angu de caroço, é bom ter alguém ao seu lado e que fale: ‘sai desta!'”, comentou.

Mayra expõe relação abusiva

Neste mês, Mayra Cardi revelou traições e abuso no casamento com Arthur Aguiar. Em recente entrevista ao colunista Leo Dias, a lifecoach disse suspeitar de um caso de dois anos do ex-marido com a modelo Arícia Silva: “Acredito”. “Se você quiser me trair, você me avisa que está tudo certo, se você sentir necessidade de buscar mulher na rua, me fala, mas não mente para mim. Ele tinha essa porta aberta. Cada caso é um caso, teria que analisar o contexto. Eu não jogaria um casamento fora por causa de uma traição, porque para mim amizade, cumplicidade, tudo o que eu não tinha, era mais importante. Foi por causa dessas coisas que eu não tive e principalmente por causa das mentiras, que eu me separei”, disse a ex-BBB.

