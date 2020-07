Magazine Regiane Alves homenageia Leonardo Villar: ‘legado lindo nas artes’

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2020

Atores eram amigos. (Foto: Reprodução/ Twitter)

A atriz Regiane Alves publicou uma homenagem ao ator Leonardo Villar, que morreu nesta sexta-feira (3) aos 96 anos de idade. “Hoje perdemos Leonardo Villar. 96 anos de muito talento e um legado lindo que ele deixa nas artes. O cinema brasileiro fica sem um dos seus protagonistas”, escreveu a atriz em seu Twitter.

Na imagem postada pela atriz, os dois participavam de gravação da novela Laços de Família, em 2000. Villar alcançou fama global ao interpretar o Zé do Burro, personagem principal do filme O Pagador de Promessas, de Anselmo Duarte, vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cinema de Cannes em 1962.

Ele também interpretou Lampião em ‘Lampião, Rei do Cangaço’ (1964), de Carlos Coimbra, e Augusto Matraga, em ‘A Hora e a Vez de Augusto Matraga’ (1965), de Roberto Santos, entre diversos outros filmes. Nas décadas seguintes, consolidou uma carreira na televisão ao participar de diversas novelas da Tupi e da Globo. Seu último trabalho foi na novela ‘Passione’, de 2010.

Foi no teatro, porém, que iniciou sua carreira. Leonildo Motta (seu nome de batismo) nasceu em Piracicaba, em 1923, começou na Companhia Dramática Nacional (CDN), e depois atuou no Teatro Brasileiro de Comédia (TBC), onde permaneceu por oito anos. Uma peça de Arthur Miller (‘Um Panorama Visto da Ponte’) e depois a de Dias Gomes, entre 1958 e 1960, alçaram seu nome ao primeiro círculo dos atores brasileiros.

