Por Redação O Sul | 3 de julho de 2020

O casal está junto há 42 anos e são pais de Kim, de 39 anos. (Foto: Reprodução/Instagram)

O ator Carlos Alberto Riccelli completa 74 anos nesta sexta-feira (03), e ganhou uma mega declaração da mulher, Bruna Lombardi. A atriz relembrou em fotos momentos ao lado do marido. Os dois estão juntos há 42 anos e são pais de Kim, de 39 anos.

“A gente se conheceu no meio do Xingu, na reserva indígena, e tudo parecia irreal, de uma beleza exuberante, a mata, o rio, as lagoas, as frutas, os bichos, pássaros, centenas de borboletas amarelas em volta de nós. O Universo conspirou magicamente. E nessa paixão, a gente foi ficando, as paisagens mudando e a gente descobrindo o mundo e a nós mesmos”.

“Crescemos juntos, ampliamos nossos horizontes, plantamos muitas matas, construímos, demos ao mundo nossa arte, nosso trabalho, nosso amor, nossa energia e um filho deslumbrante. Ri, feliz aniversário! Você e o Kim fazem a minha jornada ser a mais bela e feliz de todas as aventuras. Hoje é o dia dele e a gente comemora junto com vocês”, escreveu a atriz.

Bruna Lombardi e Carlos Alberto Riccelli se conheceram nas gravações da novela “Aritana”, da extinta TV Tupi, e não se largaram mais.

