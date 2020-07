Magazine Brunna Gonçalves e Ludmilla refazem o exame de Covid-19 e resultado negativo surpreende

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2020

Brunna publicou vídeo explicando que o exame anterior havia dado um falso positivo. (Foto: Reprodução/Instagram)

Brunna Gonçalves e Ludmilla refizeram o exame para Covid-19 nesta sexta-feira (03) e descobriram que, na verdade, nunca foram infectadas pelo novo coronavírus. As duas haviam feito um teste anteriormente que deu um falso positivo.

“Gente, eu e Lud viemos fazer uma bateria de exames de rotina e resolvemos fazer outro exame de Covid-19. Eis que deu outro resultado. Estamos com o médico que vai explicar melhor”, afirmou Brunna no vídeo. “Nunca tivemos Covid-19”.

No vídeo, um médico chamado Everton explicou o que aconteceu.

“As duas fizeram os principais exames para identificação do novo coronavírus. Elas fizeram o PCR, que detecta a fase aguda. Geralmente, do primeiro ao 12° dia ele é o mais indicado para a detecção da fase aguda. E [elas] também fizeram a sorologia, que é o ELISA (quimiluminescência), considerado padrão para identificação doença, se já teve contato com a doença, que é o método IGG ou IGM”, explicou o médico Everton.

“O teste sorológico de ponta de dedo tem uma sensibilidade baixa, e tem vários resultados de falso positivo. Então, não recomendaria que se faça. Se tiver dúvida, procure sempre fazer o ELISA e a quimiluminescência. A Ludmilla e Bruna deram negativo”, prosseguiu ele.

“Muito cuidado com os exames que vocês fazem, procurem um médico e se informem sobre o melhor tipo de exame. Se protejam”, concluiu Brunna no vídeo.

