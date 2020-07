Magazine Léo Santana anuncia próxima live com grandes convidados

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2020

O gigante promete realizar um super show. (Foto: Instagram/ Reprodução)

Léo Santana é um dos cantores que mais estão em alta no mundo da música brasileira atualmente, sendo dono de hits como Contatinho (feat Anitta), Santinha e Solinho da Rabeta.Sua última live na quarentena da pandemia do novo coronavírus, o Baile da Santinha Sunset, foi um verdadeiro sucesso de público, fazendo com que não demorasse muito para que a próxima transmissão fosse anunciada.

Com o título de Léo Santana Convida, o gigante promete realizar um super show, incluindo duetos com grandes amigos da música e convidados para lá de especiais.Os convidados serão divulgados em breve, mas para o anfitrião as expectativas são as melhores possíveis.“Depois do Baile da Santinha Sunset resolvi convidar alguns amigos da música pra estarem junto comigo nessa próxima Live.

Farei um show recheado de sucessos e muitas surpresas. A turma de casa vai curtir!”, revelou Léo, sem mais detalhes.A live Léo Santana Convida acontece no próximo dia 02 de agosto, a partir das 15h no canal oficial do Youtube do artista.

Atualmente, Léo também está trabalhando no projeto Encontro, em parceria com a banda Parangolé e o grupo Harmonia do Samba, conforme revelpu em entrevista para a Revista Quem.Os três chegaram a fazer uma live juntos durante a quarentena e ele garante que terá turnê após o fim da pandemia do novo coronavírus.”É um desejo da gente de muitos anos, desde quando liderei o Parangolé de 2007 para 2008.

Minha gravadora já estava em contato para um projeto desse tipo, mas não tinha em mente bandas. E na hora certa as coisas aconteceram, eu saí do Parangolé e fui para o solo, a banda recebeu o Tony Salles. Sentamos os três artistas juntamente com a produtora e resolvemos iniciar esse projeto. Esse ano seria a hora de a gente colocar na estrada, mas acabou rolando essa pandemia e não deu certo. Mas Deus sabe o que faz”, concluiu.

