Adversária do Brasil na Copa, Suíça perde para República Tcheca na estreia na Liga das Nações

Por Redação O Sul | 2 de junho de 2022

Em casa, os tchecos venceram por 2 a 1 na Liga das Nações. (Foto: Reprodução/Twitter)

Adversária do Brasil na Copa do Mundo no fim do ano, a Suíça estreou com derrota para a República Tcheca na Liga das Nações. Em casa, os tchecos venceram por 2 a 1, com dois gols de Kuchta, enquanto Okafor diminuiu o placar. As seleções fazem parte do Grupo B do torneio, que também tem Espanha e Portugal.

Melhor nos primeiros minutos de jogo, a República Tcheca abriu o placar logo aos 10′, com Kuchta. Após lateral cobrado em direção da área, a defesa da Suíça falhou e o atacante escorou para o gol, abrindo o placar. Os tchecos quase ampliaram o marcador aos 25′, mas Sommer fez boa defesa em chute de Jankto.

A República Tcheca teve outra chance, novamente com Jankto, aos 33 minutos, mas o goleiro suíço fez outra ótima defesa. Já nos últimos minutos do primeiro tempo, a defesa tcheca falhou ao tentar cortar uma bola, que sobrou para Noah Okafor chutar no ângulo e deixar tudo igual no placar.

Aos 10′ da etapa final, a República Tcheca acertou a trave em chute de Coufal. Três minutos depois, Kuchta colocou foi às redes novamente. Após cruzamento de Jankto, Sow desviou bola contra o próprio gol e o atacante tcheco ainda escorou para completar. A Suíça teve outras chances de empatar, mas em vão.

Nos próximos dias, a República Tcheca joga mais três partidas pela Liga das Nações, contra Portugal, dia 9, e duas vezes contra a Espanha, dias 5 e 12. Já a Suíça encara Portugal duas vezes, dias 5 e 12, e pega a Espanha dia 9. A quinta rodada da Uefa Nations League ocorre só em setembro.

Espanha e Portugal

Já Espanha e Portugal estrearam na Liga das Nações da Uefa com um empate por 1 a 1, na tarde desta quinta-feira, no estádio Benito Villamarín, na cidade de Sevilha. Cristiano Ronaldo entrou no segundo tempo, mas passou em branco.

Com isso, ambas as seleções iniciaram com um ponto no Grupo 2, que tem na liderança a República Checa, que surpreendeu, também nesta quinta-feira, ao derrotar a Suíça, na Eden Arena, na capital Praga.

O resultado mantém a superioridade da Espanha contra Portugal. As seleções se enfrentaram em 38 oportunidades, com 16 vitórias dos espanhóis, 17 empates e seis triunfos portugueses.

Pela Liga B da competição, a Noruega venceu a Sérvia por 1 a 0, fora de casa. O gol da partida foi marcado pelo badalado Erling Haaland, reforço do Manchester City. Pelo mesmo Grupo 4, a Suécia bateu a Eslovênia por 2 a 0, longe da sua torcida. As informações são do site Lance e do jornal O Estado de S. Paulo.

