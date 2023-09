Inter Adversário do Inter nas semifinais da Libertadores será o Fluminense

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2023

O Colorado garantiu a classificação para as semifinais após derrotar o Bolívar. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

O adversário do Inter nas semifinais da Copa Libertadores da América será o Fluminense. As datas e horários das partidas ainda serão definidos pela Conmebol. Em jogo de volta pelas quartas de final do torneio, a equipe carioca venceu o Olímpia por 3 a 1, na noite dessa quinta-feira (31), e avançou para a próxima fase da competição. No duelo de ida, o Flu havia vencido o time paraguaio por 2 a 0.

O primeiro confronto entre Colorado e Fluminense será disputado no Rio de Janeiro, e o segundo, na primeira semana de outubro, ocorrerá no Beira-Rio.

O Inter garantiu a classificação para as semifinais do torneio ao derrotar o Bolívar-BOL por 2 a 0, na noite da última terça-feira (29), no duelo de volta pelas quartas de final. Os gols foram marcados pelo equatoriano Enner Valência, e o goleiro Rochet ainda defendeu um pênalti. Combinado à vitória por 1 a 0 no primeiro confronto, o placar classificou o Colorado, após oito anos de ausência nessa fase da competição.

Nas etapas anteriores, o Inter superou o Metropolitanos-VEN, o Independiente Medellín-COL, o Nacional-URU e o River Plate-ARG. Já o time boliviano eliminou o Athletico-PR nas oitavas.

Brasileirão

Antes das semifinais da Libertadores, as atenções do Inter se voltam ao Campeonato Brasileiro. Na competição nacional, o time gaúcho está em 14º lugar, com 25 pontos (a quatro de distância do Z4). Fora de casa, a equipe sob o comando de Eduardo Coudet enfrentará o Goiás, às 16h do próximo sábado (2), pela 22ª rodada.

Nessa quinta-feira (31), no CT Parque Gigante, a equipe colorada realizou atividades físicas, técnicas e táticas no gramado, dando sequência na preparação para enfrentar o Goiás. Alguns jogadores fizeram trabalhos separados. Quem iniciou o jogo com o Bolívar-BOL pela Libertadores realizou exercícios físicos, com corridas ao redor do campo. Já o restante do grupo treinou com bola, já de olho no duelo em Goiânia. O treinador Eduardo Coudet tem mais um dia para fechar a preparação antes da viagem.

Adversário do Inter nas semifinais da Libertadores será o Fluminense

