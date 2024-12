Economia Advocacia-Geral da União aciona Banco Central sobre cotação do dólar próximo a R$ 6,40 no Google em dia de feriado e mercado fechado

Por Redação O Sul | 25 de dezembro de 2024

O mercado de compra e venda de dólares fechou no dia 23 de dezembro, com a moeda cotada a R$ 6,18. Foto: Reprodução O mercado de compra e venda de dólares fechou no dia 23 de dezembro, com a moeda cotada a R$ 6,18. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Advocacia-Geral da União (AGU) confirmou nesta quarta-feira (25) que irá consultar o Banco Central (BC) sobre “possível informação incorreta de cotação do dólar” no Google. Quem procurou a cotação do dólar levou um susto. A plataforma chegou a informar o valor de negociação do dólar a R$ 6,36. O mercado de compra e venda de dólares fechou no dia 23 de dezembro, com a moeda cotada a R$ 6,18.

“A atuação da Advocacia Geral da União (AGU) tem como objetivo combater a desinformação de dados econômicos de grande relevância para a sociedade brasileira. Recentemente, informações de fontes desconhecidas sobre a cotação real do dólar foram novamente veiculadas na plataforma Google. O cambio Ptax é a cotação oficial no Brasil, nao definido nesta quarta-feira pelo Banco Central devido ao feriado”, afirmou o ministro-chefe da AGU, Jorge Messias.

Integrantes da diretoria do Banco Central foram acionados para tentar esclarecer o equívoco. Mais cedo, a página do buscado mostrava a cotação ao redor de R$ 6,40. O mercado no Brasil não operou nesta terça (24) e quarta devido ao recesso de Natal.

Na segunda-feira (23), a cotação encerrou em R$ 6,185, com a permanência do temor com as contas públicas no radar dos investidores. No início de novembro, o Google passou por situação semelhante ao mostrar dólar a R$ 6,18, enquanto outros terminais mostravam o câmbio em R$ 5,86.

Em nota, o Google afirmou que os dados em tempo real são de “provedores globais terceirizados de dados financeiros”.

“Trabalhamos com nossos parceiros para garantir a precisão e investigar e solucionar quaisquer preocupações”.

A pressão sobre o dólar se intensificou a partir do fim de novembro, após a repercussão negativa do mercado à apresentação do pacote de corte de gastos do governo federal junto da proposta de isenção do imposto de renda para salários de até R$ 5 mil.

O clima piorou nas últimas semanas com a tramitação das propostas no Congresso e o risco de desidratação das medidas. O clima fez a divisa bater uma série de máximas históricas, com pico de R$ 6,26. O BC fez uma série de leilões nas últimas sessões em meio ao aumento da cotação. Um novo leilão à vista de até US$ 3 bilhões está previsto para esta quinta.

Na semana passada, o Congresso aprovou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) e os dois projetos de lei do pacote fiscal, mas fez ajustes nos textos. O Ministério da Fazenda estima que a desidratação do pacote de corte de gastos terá um impacto de R$ 2,1 bilhões até 2026. A previsão inicial era de que as medidas fiscais teriam capacidade de economizar R$ 71,9 bilhões em dois anos.

De acordo com a nova estimativa divulgada pela equipe econômica, o pacote fiscal terá capacidade de economizar R$ 69,8 bilhões até 2026.

Na sexta-feira (20), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, havia informado que as mudanças aprovadas pelo Congresso Nacional no pacote teriam um impacto fiscal de R$ 1 bilhão até o fim do ano do mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As informações são da CNN Brasil e G1.

