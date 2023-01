Notícias Advogado diz que Bolsonaro repudia atos “criminosos”‘ e cita “infiltrados” nos ataques extremistas em Brasília

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2023

Ex-presidente será investigado como um dos autores intelectuais por incitação dos atos extremistas. (Foto: Alan Santos/PR)

Advogado de Jair Bolsonaro (PL), Frederick Wassef divulgou nota em que afirma que o ex-presidente “repudia veementemente os atos de vandalismo e depredação do patrimônio público” ocorridos no último domingo (8). Wassef diz, no entanto, que os atentados contra os prédios dos Três Poderes foram “cometidos pelos infiltrados na manifestação” bolsonarista, embora não haja nenhum indício apontado pelas investigações das autoridades policiais nesse sentido.

Wassef diz na nota que Bolsonaro “sempre foi um defensor da Constituição e da democracia. Em todo o seu governo, sempre atuou dentro das quatro linhas da Constituição”. E afirma que Bolsonaro “jamais teve qualquer relação ou participação nestes movimentos sociais espontâneos realizados pela população”.

Leia abaixo a íntegra da nota de Wassef:

“O presidente Jair Bolsonaro sempre repudiou todos os atos ilegais e criminosos, e sempre falou publicamente ser contra tais condutas ilícitas, assim como sempre foi um defensor da Constituição e da democracia. Em todo o seu governo, sempre atuou dentro das quatro linhas da Constituição.

O presidente Jair Bolsonaro repudia veementemente os atos de vandalismo e depredação do patrimônio público cometido pelos infiltrados na manifestação. Ele jamais teve qualquer relação ou participação nestes movimentos sociais espontâneos realizados pela população.”

Inquérito

O comunicado foi distribuído à imprensa horas depois de a Procuradoria-Geral da República (PGR) ter pedido ao Supremo Tribunal Federal (STF) a inclusão de Bolsonaro como investigado no inquérito que apura os autores intelectuais dos ataques. O pedido da PGR foi aceito pelo ministro Alexandre de Moraes.

O inquérito busca descobrir os instigadores dos ataques às sedes dos três Poderes. Moraes entendeu que um pronunciamento de Bolsonaro, postado e depois apagado das redes sociais no dia 10, foi mais uma das situações em que o ex-presidente se posicionou, “em tese”, de forma criminosa, contra as três principais instituições do país: Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal, todos invadidos e depredados.

Moraes também afirmou que, oportunamente, será analisado o pedido de interrogatório de Bolsonaro, já que, no momento, ele está fora do país. Está em Orlando (EUA).

