Rio Grande do Sul Estiagem provoca queda na movimentação de cargas nos portos gaúchos

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2023

O balanço foi divulgado pela Portos RS, empresa pública responsável por organizar, gerenciar e fiscalizar todo o sistema hidroportuário do Estado Foto: Divulgação O balanço foi divulgado pela Portos RS, empresa pública responsável por organizar, gerenciar e fiscalizar todo o sistema hidroportuário do Estado. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Portos RS divulgou o balanço geral da movimentação de cargas nos portos de Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre durante o ano passado. Houve queda nos três terminais em relação a 2021.

No porto do Rio Grande, a redução foi de 17,7%, no de Pelotas, de 10,77%, e no da Capital, de 29,26%. O principal motivo para a diminuição dos embarques e desembarques foi a estiagem, que, ao longo de 2022, já vinha refletindo seus efeitos nas movimentações de produtos agrícolas e, no fim do ano, apenas confirmou a tendência projetada.

Em Rio Grande, somente os meses de janeiro e fevereiro de 2022 registraram aumento em relação aos mesmos meses de 2021. Depois disso, as variações se mostraram negativas. O mês de menor impacto foi março, que registrou uma queda de apenas 1,59%, e o de maior influência foi junho, com 37,37% de queda.

No total, o porto do Rio Grande movimentou 37.190.078 toneladas, com destaque para a soja em grão, que atingiu 5.824.853 toneladas. A segunda carga mais movimentada foi a de celulose, que atingiu 3.800.653, um aumento de 8,55% em relação a 2021, quando foram movimentadas 3.501.239 toneladas.

A variação positiva mais expressiva do porto foi a do trigo, que em 2022 chegou a 3.213.689 toneladas, número 130,09% maior do que em 2021, quando o cereal movimentou 1.396.711 toneladas. Na sequência, aparecem o arroz, com 2.470.927 toneladas (13,04%), e o cavaco de madeira, com 1.407.328 toneladas (10%).

As exportações por Rio Grande tiveram como principal destino a China (30,52%), que foi seguida por Espanha (5,22%), Estados Unidos (4,50%), Portugal (4,32%) e Arábia Saudita (4,07%). A origem das importações é liderada pela Argentina (13,19%), seguida por China (10,95%), Arábia Saudita (7,49%), Canadá (6,76%) e Estados Unidos (6,33%).

O porto de Pelotas, ao longo de 2022, movimentou 1.215.46 toneladas, que foram divididas em toras de madeira (1.041.534 toneladas), clínquer (161.752 toneladas) e pela soja em grão movimentada entre os meses de junho, julho e agosto (12.179 toneladas). Em 2021, foram 1.362.180 toneladas no total.

O porto da Capital gaúcha movimentou 492.675 toneladas de fertilizantes, 120.054 toneladas de cevada, 98.590 toneladas de produtos diversos, 47.503 toneladas de sal e 20.485 toneladas de trigo, totalizando 77.307 toneladas. Em 2021, foram 1.101.645 toneladas.

