Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2023

O preço médio dos novos contratos de aluguel, calculado nas 25 cidades analisadas, é de R$ 36,65 o metro quadrado Foto: Reprodução O preço médio dos novos contratos de aluguel, calculado nas 25 cidades analisadas, é de R$ 36,65 o metro quadrado. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Os novos contratos de aluguéis residenciais ficaram, em média, 16,55% mais caros no ano passado no Brasil, segundo dados do Índice FipeZAP+, divulgados nesta terça-feira (17). Essa é a maior alta desde 2011, quando os preços avançaram 17,30%.

O aumento é quase o triplo do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), considerado a inflação oficial do País, que avançou 5,79% em 2022. Com isso, a alta real dos novos aluguéis (descontada a inflação) foi de 10,76%.

O FipeZAP acompanha o preço médio de locação de apartamentos em 25 cidades brasileiras, com base em anúncios veiculados na internet. Com exceção de Pelotas, no Sul do RS, que teve aumento de 2,37% – portanto, abaixo da inflação –, todos os municípios monitorados registraram alta real em 2022.

Entre as capitais pesquisadas, os maiores avanços foram registrados em Goiânia (32,93%), Florianópolis (30,56%), Curitiba (24,47%) e Fortaleza (21,33%). Em Porto Alegre, a alta foi de 11,14%.

O município catarinense de São José lidera o ranking geral, com aumento de 42,41% no ano passado.

O preço médio dos novos contratos de aluguel, calculado nas 25 cidades analisadas, é de R$ 36,65 o metro quadrado, segundo dados de dezembro. Considerando essa base, o aluguel de um apartamento de 50 metros quadrados custa, em média, R$ 1.832.

A cidade mais cara da lista é Barueri (SP), onde o aluguel custa, em média, R$ 50,56 o metro quadrado. No caso de uma residência de 50 metros, o valor mensal é de, aproximadamente, R$ 2.528.

Quando consideradas as 11 capitais, São Paulo, que ocupa a segunda posição no ranking geral, lidera: R$ 45,50/metro quadrado. Em seguida, estão Recife (R$ 41,68/metro quadrado) e Florianópolis (R$ 38,81/metro quadrado). Em Porto Alegre, o metro quadrado custa R$ 27,68.

A cidade pesquisada com o metro quadrado mais barato do País é Pelotas, a R$ 16,16, em média.

