Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2025

A aeronave decolou do Aeroporto Campo de Marte, na zona norte, e caiu cerca de um minuto depois. (Foto: Reprodução)

O advogado gaúcho Márcio Louzada Carpena, de 49 anos, uma das duas vítimas da queda do avião na Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, divulgou em suas redes sociais um vídeo da aeronave minutos antes de decolar. As imagens foram compartilhadas em seu perfil no Instagram. Na legenda, ele escreveu: São Paulo – Porto Alegre.

A aeronave decolou do Aeroporto Campo de Marte, na zona norte, e caiu cerca de um minuto depois. A aeronave percorreu menos de 6 km antes de cair. O piloto Gustavo Medeiros e o advogado morreram carbonizados. Outras seis pessoas que estavam na via ficaram feridas.

Carpena era sócio do escritório Carpena Advogados Associados, especializado em contencioso civil, com atuação nacional. Além de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) do Rio Grande do Sul, ele tinha registros suplementares em outros oito Estados e no Distrito Federal.

Ele iniciou a trajetória profissional ao se graduar em Ciências Jurídicas e Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) em 1999. Quatro anos depois, tornou-se mestre em Direito Processual Civil pela mesma instituição.

O Beechcraft King Air F 90 que caiu na Barra Funda é uma aeronave da família de bimotores de pequeno/médio porte de alta performance para uso executivo. Tem motorização turboélice e cabine pressurizada com capacidade para sete passageiros em rotas domésticas. Os motores são fabricados pela Pratt & Whitney, com velocidade máxima de 490 km/h. O King Air 190 foi incluído na linha de aeronaves da norte-americana Beechcraft em 1979.

O acidente reuniu curiosos, e a maioria demonstrou preocupação pelo acidente ter acontecido próximo a um ponto de ônibus. O motorista Giovani de Noronha estava perto do local quando o avião caiu. Segundo ele, o outro motorista de ônibus envolvido no acidente tentou apagar as chamas, sem sucesso. Noronha disse que chegou ao local após ver a fumaça causada pelo acidente.

“Ele estava em choque, foi levado pela ambulância”, disse. “Ninguém imagina uma tragédia desse tamanho.”

Elton Santos, motociclista, tomava um café quando o acidente ocorreu na sua frente. Ele conta que tomou um susto com a bola de fogo.

“Na hora que bateu, o avião caiu e começou a pegar fogo. O pessoal que estava no ponto correu para o outro lado. O ônibus ainda veio com a traseira em chamas até o ponto que ele parou.”

Santos afirma que tentou ajudar o motociclista que caiu com uma passageira devido ao susto, mas que ele disse estar bem. “Eu estava tomando um café. Fiquei em choque.” (Estadão Conteúdo e jornal O Globo)

