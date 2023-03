Geral Advogado suspenso pela OAB de Brasília depois de agredir mulher é investigado por ameaçar de morte o diretor da entidade

Por Redação O Sul | 26 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











O advogado Cledmylson Ferreira foi preso no último dia 20, após bater em uma mulher e derrubá-la no chão durante uma discussão. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O advogado Cledmylson Ferreira, preso no último dia 20, após bater em uma mulher e derrubá-la no chão durante uma discussão por causa de um cachorro, é investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal por ameaçar de morte o presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-DF, Antonio Alberto do Vale Cerqueira.

Segundo ocorrência registrada por Cerqueira na última quinta-feira (23), Cledmylson o ameaçou, por meio de mensagens, após ter seu registro profissional suspenso por 90 dias. Ele também teria intimidado Cerqueira por ter aberto um processo disciplinar para apurar sua conduta.

Neste domingo (25), a OAB-DF divulgou uma nota de solidariedade e apoio a Antonio Alberto do Vale Cerqueira. De acordo com a nota, as mensagens intimidadoras enviadas por Cledmylson Lhayr Feydit Ferreira, “em tese configuram graves crimes de coação no curso do processo e ameaça”.

A OAB disse ainda que a suspensão de Cledmylson “foi uma decisão da Casa e tem amparo legal”.

“Não é a intimidação do profissional suspenso que fará esta Seccional recuar na apuração dos fatos já amplamente noticiados em relação à agressão à advogada Giselle Piza e outros que constam do histórico do profissional”, diz a OAB-DF.

Na segunda-feira (20), o advogado Cledmylson Ferreira foi flagrado ao dar tapas, socos, puxões de cabelo e derrubar no chão a também advogada Gizelle Piza, em um estacionamento na região do Sudoeste, em Brasília. As agressões, de acordo com a investigação, começaram após o cachorro dela ser atacado pelo cachorro do homem.

Segundo Gizelle, Cledmylson não usava coleira e nem guia no animal. Para evitar a briga entre os dois cachorros, a advogada disse que pegou o pet dela no colo.

“Eu suspendi o meu cachorro e o dele veio, me arranhou, brigou com o meu cachorro e me mordeu”, disse a mulher no dia.

Gizelle Piza disse que falou para o homem que o cachorro dele deveria estar na coleira e guia, e chamou a PM. Depois disso, começaram as agressões.

Cledmylson foi preso e, de acordo com a ocorrência, vai responder por lesão corporal, omissão de cautela na condução de animais e porte de arma branca – no carro dele, a PM encontrou dois canivetes. O advogado assinou um termo circunstanciado e foi liberado.

A OAB-DF suspendeu, por 90 dias, o registro profissional de Cledmylson Ferreira e também abriu um processo disciplinar para apurar a conduta dele. Depois do caso envolvendo Gizelle Pizza, outras duas vítimas denunciaram situações parecidas envolvendo o mesmo agressor.

O que diz a OAB-DF

“A diretoria da Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/DF) presta solidariedade e apoia as ações do presidente do Tribunal de Ética e Disciplina, Antonio Alberto do Vale Cerqueira, que registrou ocorrência na Polícia, na quinta-feira (23/3), após receber mensagens intimidadoras enviadas pelo advogado suspenso Cledmylson Lhayr Feydit Ferreira, que em tese configuram graves crimes de coação no curso do processo e ameaça. A OAB/DF esclarece que a suspensão do advogado foi uma decisão da Casa e tem amparo legal. Não é a intimidação do profissional suspenso que fará esta Seccional recuar na apuração dos fatos já amplamente noticiados em relação à agressão à advogada Giselle Piza e outros que constam do histórico do profissional. A ameaça ao presidente do TED é mais um fato inadmissível que será apurado no curso do mesmo processo já aberto nesta Seccional contra o advogado agressor, além de outras providências. A OAB acompanhará de perto as investigações.” As informações são do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/advogado-suspenso-pela-oab-de-brasilia-depois-de-agredir-mulher-e-investigado-por-ameacar-de-morte-diretor-da-entidade/

Advogado suspenso pela OAB de Brasília depois de agredir mulher é investigado por ameaçar de morte o diretor da entidade