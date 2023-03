Seleção Argentinos debocham do Brasil após a derrota da Seleção contra o Marrocos

Por Redação O Sul | 26 de março de 2023

Em amistoso, a Seleção Brasileira perdeu por 2 a 1 para o Marrocos, no último sábado. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Aparentemente, a Seleção Brasileira está sem moral com os torcedores argentinos. Após a derrota por 2 a 1 para o Marrocos, no último sábado, os hermanos invadiram uma publicação do Diário Olé, tradicional jornal de esportes da Argentina, para provocarem o time do Brasil.

A partida contra o Marrocos foi a primeira após a Copa do Mundo de 2022. O time, repleto de estreantes, foi comandado pelo técnico interino Ramon Menezes.

Um dos comentários da publicação chegou a taxar a Seleção Brasileira, pentacampeã mundial de futebol, de “pequena”. “Ganhou a Grande Seleção”, escreveu um usuário.

Outros comentários na postagem alfinetaram o jejum da Seleção Brasileira em Copas do Mundo, que em 2026 chegará a 26 anos. Enquanto os argentinos vivem situação oposta aos brasileiros, por conta da conquista do tricampeonato mundial no Catar.

Sem técnico após a saída de Tite, que se despediu do time canarinho no Mundial de 2022, o Brasil segue sem um treinador para a seleção masculina principal.

O presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Ednaldo Rodrigues, admitiu que o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, seria a escolha óbvia para assumir a seleção brasileira se o italiano estiver disponível no final da temporada europeia. Em entrevista à agência Reuters, Rodrigues reconheceu que o treinador de 63 anos era seu principal alvo e o favorito de todos para comandar o Brasil, após o técnico Tite deixar o cargo ao fim do seu contrato depois da eliminação brasileira da Copa do Mundo de 2022 pela Croácia nas quartas de final.

Ao fim do duelo contra o Marrocos, Ramon Menezes falou sobre a oportunidade de treinar a equipe principal no enfrentamento. “Foi uma semana muito boa de trabalho, falei isso com os jogadores. Lógico que não foi o resultado que esperávamos, ainda mais em se tratando de Seleção Brasileira, mas jogamos contra uma grande equipe e demos oportunidade para alguns jogadores e isso é muito importante”, disse.

Ramon Menezes também projetou a disputa da Copa do Mundo Sub-20, categoria da Seleção Brasileira que ele comanda. O treinador falou sobre seu futuro e afirmou que apenas cumpre ordens da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

“O que sei é que em abril vou começar a próxima preparação, o Mundial começa em 20 de maio, está muito em cima. Quando acabou o Sul-Americano (em fevereiro), eu não consegui nem falar sobre a conquista, veio logo essa possibilidade e realidade de Seleção principal. Fico muito honrado. Sou funcionário da CBF, sempre focado e buscando fazer o meu melhor”, disse. As informações são do site Lance, da agência de notícias Reuters e da CBF.

