Por Redação O Sul | 26 de março de 2023

Ao fim do duelo, Ramon Menezes falou sobre a oportunidade de treinar a equipe principal da Seleção. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A Seleção Brasileira acabou sendo superada pelo Marrocos em amistoso disputado no sábado (25), em Tânger (MAR), no Estádio Ibn Batouta. Ao fim do duelo, Ramon Menezes falou sobre a oportunidade de treinar a equipe principal no enfrentamento.

“Foi uma semana muito boa de trabalho, falei isso com os jogadores. Lógico que não foi o resultado que esperávamos, ainda mais em se tratando de Seleção Brasileira, mas jogamos contra uma grande equipe e demos oportunidade para alguns jogadores e isso é muito importante”, disse.

Ramon Menezes também projetou a disputa da Copa do Mundo Sub-20, categoria da Seleção Brasileira que ele comanda. O treinador falou sobre seu futuro e afirmou que apenas cumpre ordens da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

“O que sei é que em abril vou começar a próxima preparação, o Mundial começa em 20 de maio, está muito em cima. Quando acabou o Sul-Americano (em fevereiro), eu não consegui nem falar sobre a conquista, veio logo essa possibilidade e realidade de Seleção principal. Fico muito honrado. Sou funcionário da CBF, sempre focado e buscando fazer o meu melhor”, disse.

O treinador ainda deu seu parecer sobre o jogo de sábado. Ele destacou que esperava um Marrocos atuando pelos lados de campo.

“Tivemos um pouco de dificuldade no começo do jogo, o que era até esperado. Pensamos, na primeira etapa, em reforçar um pouco mais o sistema defensivo, principalmente dos lados, já que Marrocos é muito forte pelos lados, sobretudo pela direita, com Hakimi e Zyiech”, analisou.

Ramon ainda revelou o que pensou no posicionamento dos atletas em campo. O comandante destacou as chances criadas.

“O Paquetá estava dando sustentação com o Telles, ora também o Casemiro ajudando ali, dando uma liberdade para o Vini Jr e o Rodrygo. Depois, ainda no primeiro tempo, tivemos oportunidades. Não vi bem o lance do Vinícius, não sou de falar muito da arbitragem. No segundo tempo, tivemos mais chances de gol, tomamos o gol em que acho que a bola pegou na mão do adversário”, disse antes de completar.

“Aquilo que nós pensamos do jogo aconteceu, a dificuldade e a atmosfera que envolviam esse jogo. Era um adversário com uma transição rápida, principalmente pelo lado direito. Por isso pensamos em trazer o Paquetá para dar essa sustentação pelo lado esquerdo e, com isso, liberar um pouco mais o Vini Jr. No segundo tempo colocamos o Veiga no jogo e, aí sim, o Vinicius na posição dele, de externo. Acho que tudo o que imaginávamos em relação ao jogo aconteceu. Criamos chances no segundo tempo, mas foi uma partida difícil”, afirmou.

Por fim, Ramon Menezes revelou a sensação de treinar a Seleção Principal. Para ele, o relacionamento que teve com o grupo no período foi muito satisfatório.

“É lógico que é tudo diferente, na minha própria coletiva eu disse isso. Atmosfera totalmente diferente do sub-20. Fui muito bem recebido pelos atletas, respeito, carinho e admiração que ficam. O objetivo aqui era vencer esse jogo, a gente trabalha para isso, a semana foi muito boa com esses atletas, entendimento muito bom de tudo que se passa da parte tática, mas não conseguimos o objetivo, que era a vitória, mas saio satisfeito com tudo que aconteceu”, falou o comandante.

