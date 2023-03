Seleção CBF admite que Carlo Ancelotti é o favorito para assumir a Seleção Brasileira

Por Redação O Sul | 26 de março de 2023

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, admitiu que o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, seria a escolha óbvia para assumir a seleção brasileira se o italiano estiver disponível no final da temporada europeia. Em entrevista à agência Reuters, Rodrigues reconheceu que o treinador de 63 anos era seu principal alvo e o favorito de todos para comandar o Brasil, após o técnico Tite deixar o cargo ao fim do seu contrato depois da eliminação brasileira da Copa do Mundo de 2022 pela Croácia nas quartas de final.

“Ancelotti é unanimemente respeitado entre os jogadores. Não apenas Ronaldo Fenômeno ou Vinicius Junior, mas todos que jogaram sob o seu comando. Eu o admiro muito pela honestidade na forma como trabalha e pela constância do seu trabalho. Não precisa de apresentações. É mesmo um treinador top, que tem várias conquistas e esperamos que possa ter ainda mais”, disse o dirigente brasileiro.

Assunto principal

O técnico italiano, quatro vezes campeão da Champions League (duas com o Milan e duas com o Real Madrid) foi um dos principais temas de conversa esta semana durante a preparação da seleção para o amistoso contra o Marrocos, o primeiro da seleção após a Copa, com vários jogadores como Vinicius Jr, Ederson, Rodrygo e Casemiro elogiando o italiano. Segundo Rodrigues, a febre de Ancelotti já pegou no Brasil também.

“Ancelotti não é apenas o favorito dos jogadores, mas também dos torcedores. Em todos os lugares que vou no Brasil, em todos os estádios, ele é o primeiro nome que os torcedores me perguntam”, disse Rodrigues. “Eles falam dele de forma muito carinhosa, em reconhecimento a um trabalho exemplar que tem feito em sua carreira. Vamos ter fé em Deus, esperar o momento oportuno e vamos ver se conseguimos na busca do novo técnico da seleção brasileira” completou.

Anúncio em maio

Apesar de elogiar o italiano, Rodrigues destacou que o Brasil deve ter o cuidado de respeitar o devido processo, já que Ancelotti tem contrato com o Real Madrid até 2024. O dirigente disse que até agora não houve qualquer contato formal ou abordagem por parte da CBF com Ancelotti ou algum dirigente, e que eles começarão a conversar com os candidatos em meados de abril com o objetivo de anunciar o novo técnico até o final de maio.

A ideia de Rodrigues é ter a nova equipe instalada antes da próxima pausa internacional, em junho, para que o técnico possa selecionar o elenco e fazer sua estreia.

“Seremos muito éticos na nossa abordagem e respeitaremos os contratos que estão em vigor. Também respeitamos muito o trabalho que é feito por qualquer treinador e seu clube, para fazer qualquer tipo de abordagem. Seria uma falta de respeito para o presidente dos clubes em questão”, disse Rodrigues.

“Portanto, temos paciência para esperar o momento certo para que possamos manter essas conversas. Nada está muito definido ainda para dizer o nome (do próximo técnico) com certeza, mas é nessa linha, entendeu? Precisamos de um técnico que tenha o respeito e a admiração dos jogadores”, completou Rodrigues.

Nomes alternativos

Enquanto Ancelotti é o alvo e Pep Guardiola, do Manchester City, é considerado inatingível, outros técnicos, como José Mourinho, da Roma, ou Jorge Jesus, do Fenerbahce, também são vistos como possíveis candidatos pela federação brasileira. Entre os possíveis candidatos brasileiros, Fernando Diniz, do Fluminense, é um dos favoritos dentro da CBF.

CBF admite que Carlo Ancelotti é o favorito para assumir a Seleção Brasileira