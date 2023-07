Porto Alegre Aerolíneas Argentinas ampliará número de assentos para voos de Porto Alegre a Buenos Aires

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2023

Com a ampliação de 35% na oferta mensal, o fluxo será de 2 mil passageiros a mais. Foto: Divulgação Com a ampliação de 35% na oferta mensal, o fluxo será de 2 mil passageiros a mais. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A direção da Aerolíneas Argentinas anunciou a ampliação em 35% da oferta mensal de assentos nos voos de Porto Alegre para a capital argentina. Com a medida, que valerá a partir de 1° de outubro, o fluxo terá um acréscimo de 2 mil passageiros. Para isso, a companhia mudará o modelo dos aviões utilizados na rota.

“Essa é uma medida importante para incentivar o turismo e os negócios entre o Rio Grande do Sul e a Argentina. Também tivemos uma conversa produtiva sobre a ampliação do número de voos e a possibilidade de abrir a rota Uruguaiana – Buenos Aires”, destacou o governador Eduardo Leite, que está na Argentina. “Além disso, vamos trabalhar em conjunto para criar condições de receber voos da Aerolíneas Argentinas com cargas no aeroporto de Porto Alegre.”

O anúncio foi feito, na quinta-feira (27), pelo presidente da companhia aérea, Pablo Ceriani, durante audiência com a comitiva da missão governamental gaúcha.

Também integram a comitiva do governo os secretários da Casa Civil, Artur Lemos, de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, de Inovação, Ciência e Tecnologia, Simone Stülp, de Inclusão Digital e Apoio às Políticas de Equidade, Lisiane Lemos, além do procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, e dos secretários-adjuntos de Comunicação, Alexandre Elmi, e da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Márcio Madalena.

