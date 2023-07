Porto Alegre Porto Alegre terá nove unidades de saúde abertas neste sábado

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2023

Neste sábado, a Unidade de Saúde Modelo contará exclusivamente com vacinação contra gripe, covid e demais do calendário. Foto: Giulian Serafim/PMPA Neste sábado, a Unidade de Saúde Modelo contará exclusivamente com vacinação contra gripe, covid e demais do calendário. (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre mantém a ampliação do acesso a serviços de saúde para o período de inverno. Nove unidades de saúde estarão abertas neste sábado (29), serão Bom Jesus, José Mauro Ceratti Lopes, Moab Caldas, Santa Marta, Barão de Bagé, São Carlos, Parque dos Maias, Costa e Silva e Nossa Senhora Aparecida.

Já no domingo (30), serão três locais de atendimento (São Carlos, José Mauro Ceratti Lopes e Moab Caldas). Com foco em consultas médicas e de enfermagem, além da vacinação contra gripe (Influenza) e covid, as estruturas da Secretaria Municipal de Saúde servem de apoio aos prontos atendimentos, reduzindo o tempo de espera.

Porto Alegre possui quatro prontos atendimentos para acolhimento de urgência. A abertura das unidades de saúde evita que pacientes com quadros leves – que demandam somente medicação, atestado e orientação – aguardem por mais tempo em serviços dedicados a casos graves e agudos.

Neste sábado, a Unidade de Saúde Modelo contará exclusivamente com vacinação contra gripe, covid e demais do calendário. O horário é das 10h às 17h. O serviço estará disponível aos sábados do mês de julho, na rua Jerônimo de Ornelas, 55, no bairro Santana.

Sábado

– São Carlos (avenida Bento Gonçalves, 6670, Partenon) – 10h às 19h.

– Bom Jesus (rua Bom Jesus, 410, Bom Jesus) – 10h às 19h.

– José Mauro Ceratti Lopes (Estrada João Antônio da Silveira, 3330, Restinga) – 10h às 19h.

– Moab Caldas (avenida Moab Caldas, 400, Santa Tereza) – 10h às 19h.

– Santa Marta (rua Capitão Montanha, 27, Centro Histórico) – 10h às 19h.

– Barão de Bagé (Rua Araruama, 487, Vila Jardim) – 10h às 16h.

– Parque dos Maias (Rua Francisco Galecki, 165, Rubem Berta) – 10h às 16h.

– Costa e Silva (Rua Dante ngelo Pilla, 373, Rubem Berta) – 10h às 16h.

– Nossa Senhora Aparecida (Beco José Paris, 235, Sarandi) – 10h às 16h.

Domingo – das 10h às 19h

– São Carlos (avenida Bento Gonçalves, 6670, Partenon).

– José Mauro Ceratti Lopes (Estrada João Antônio da Silveira, 3330, Restinga).

– Moab Caldas (avenida Moab Caldas, 400, Santa Tereza).

