Por Redação O Sul | 27 de julho de 2023

Em Buenos Aires, o governador gaúcho se reuniu com executivos da companhia aérea nessa quinta-feira. (Foto: Reprodução)

Em missão gaúcha em Buenos Aires, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, informou nessa quinta-feira (27) que a Aerolíneas Argentina vai ampliar a oferta de assentos nos voos que ligam Porto Alegre à capital argentina. Ao todo, serão 2 mil assentos a mais a partir de 1° de outubro. Leite se reuniu com executivos da companhia aérea nessa quinta.

“Boa notícia para os viajantes! Aqui em Buenos Aires, acabamos de receber da direção da Aerolíneas Argentinas a informação de que a empresa ampliará em 35% a oferta mensal de assentos nos voos de Porto Alegre para a capital argentina. Serão 2 mil assentos a mais a partir de 1° de outubro”, escreveu o governador gaúcho em suas redes sociais.

“Também tivemos conversa produtiva sobre a ampliação do número de voos de Porto Alegre para Buenos Aires e a possibilidade de abrir a rota Uruguaiana – Buenos Aires. Além disso, vamos trabalhar em conjunto para criar condições de receber voos da Aerolíneas com cargas no aeroporto de Porto Alegre”, declarou Leite.

