Porto Alegre Aeromóvel Metrô-Aeroporto volta a funcionar todos os dias a partir de sábado

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2020

Horário de funcionamento da linha operada pela Trensurb segue reduzido. Foto: Gustavo Nardon/Trensurb

A partir deste sábado (31), a linha do aeromóvel operada pela Trensurb – que liga a Estação Aeroporto do metrô ao Terminal de Passageiros do Aeroporto Salgado Filho – volta a funcionar todos os dias. A operação da linha segue ocorrendo somente das 6h15 às 11h15 e das 17h15 às 22h15. Os horários foram definidos em conjunto com a Fraport, operadora do aeroporto, buscando contemplar os períodos de maior movimento no terminal aeroportuário. Em 17 de março, a linha do aeromóvel havia tido sua operação suspensa em função da pandemia. Desde 12 de outubro, funcionava somente de segunda a sexta-feira.

Funcionamento do metrô no feriado

A Trensurb informa que os intervalos entre trens no feriado de segunda-feira (2) seguirão a tabela horária de domingos e feriados, com viagens de 20 em 20 minutos durante a maior parte do dia. No sábado e domingo, a operação do metrô segue as tabelas horárias normais para cada dia.

