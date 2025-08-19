Porto Alegre Aeronave usada pela CIA pousa em Porto Alegre em missão não revelada pelos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2025

O avião decolou da capital gaúcha às 19h52 com destino ao Aeroporto Internacional de São Paulo. Foto: Reprodução/wikimedia commons

Um Boeing 757 sem identificação externa chamou a atenção ao aterrissar no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, nesta terça-feira (19).

A aeronave, pertencente ao governo dos Estados Unidos, é conhecida por operar em missões especiais e está frequentemente associada à CIA — a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos. O avião decolou da capital gaúcha às 19h52 com destino ao Aeroporto Internacional de São Paulo.

A Fraport, operadora do terminal de Porto Alegre, confirmou o pouso do jato na tarde desta terça. A missão atual começou em 18 de agosto, partindo de Nova Jersey até Porto Alegre, com escalas em Tampa, na Flórida, e San Juan, em Porto Rico. Até o momento, autoridades americanas e brasileiras não confirmaram oficialmente a razão da presença da aeronave.

O avião não exibe nenhum registro em sua fuselagem branca e é chamado no mundo militar como C-32B, um modelo modificado do Boeing 757-200. Diferente do C-32A, utilizado para transporte oficial de autoridades da Casa Branca, o C-32B é operado pelo 150º Esquadrão de Operações Especiais da Força Aérea Americana.

Com capacidade para 45 passageiros e alcance de até 5,5 mil milhas náuticas sem reabastecimento, o C-32 é equipado com sistemas avançados de comunicação e segurança. Conforme a Força Aérea Americana, a cabine de passageiros é dividida em quatro seções:

– A área dianteira conta com um centro de comunicações, cozinha, banheiro e 10 assentos na classe executiva.

– A segunda seção é uma cabine totalmente fechada para uso do passageiro principal. Inclui vestiário, lavabo privativo, sistema de entretenimento separado, dois assentos giratórios de primeira classe e um sofá-cama com capacidade para três pessoas e que se desdobra em cama.

– A terceira seção contém as instalações para conferências e funcionários, com oito assentos na classe executiva.

– A seção traseira da cabine contém assentos gerais com 32 assentos de classe executiva, cozinha,

dois banheiros e armários.

Como o C-32 é uma aeronave de altitude elevada, é mais fácil enxergar embaixo e ao redor dela, um fator de segurança importante para proteger o avião e seus passageiros.

Esse avião costuma ter como função principal transportar equipes de ação rápida do Departamento de Estado, compostas por diplomatas, militares de elite e agentes de inteligência.

Apelidado de “Gatekeeper” (“Porteiro”), o avião já foi mobilizado em crises internacionais, como a explosão no porto de Beirute, em 2020, e em eventos de grande visibilidade, incluindo os Jogos Olímpicos. Equipado com sistemas avançados de comunicação, sensores e capacidade de reabastecimento em voo, o C-32B garante mobilidade e autonomia a operações sigilosas em qualquer parte do mundo.

