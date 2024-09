Geral Aeronaves, carros de luxo, joias e vinhos de R$ 5 mil: veja os itens apreendidos na operação em que foi presa a influenciadora Deolane Bezerra

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2024

Aeronave foi apreendida no aeroporto de Jundiaí (SP). (Foto: Polícia Civil/Divulgação)

Dois helicópteros, carros de luxo, joias, bolsas e até garrafas de vinho foram apreendidos durante a operação “Integration”, da Polícia Civil de Pernambuco, na manhã dessa quarta-feira (4). A advogada criminalista e influenciadora digital Deolane Bezerra é um dos alvos da operação contra lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais e foi presa no Recife.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, foi feito o pedido de bloqueio de ativos financeiros no valor de mais de R$ 2,1 bilhões, de vários alvos. Além disso, foi determinada a entrega de passaporte, a suspensão do porte de arma de fogo e o cancelamento do registro de arma de fogo de envolvidos no esquema. Os nomes não foram divulgados pela polícia.

Em entrevista coletiva concedida no fim da manhã, a Polícia Civil de Pernambuco não explicou qual é a ligação de Deolane com o suposto esquema nem detalhou como atua a organização criminosa investigada.

O chefe da polícia, Renato Rocha, disse que a operação mira uma organização que faz lavagem de dinheiro de recursos provenientes de jogos ilegais. Ele não explicou, porém, que jogos são esses, não deu os nomes das pessoas e empresas investigadas nem detalhou como ocorre a lavagem de dinheiro.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, também foi decretado o sequestro de bens como carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações. Um avião que pertence à empresa do sertanejo Gusttavo Lima também foi apreendido, pela Polícia Civil de São Paulo, na manhã dessa quarta-feira (4), como parte da operação.

O avião, prefixo PR-TEN, foi recolhido por policiais enquanto passava por uma manutenção no aeroporto de Jundiaí (SP). Conforme registro na Agência Nacional de Avião Civil (Anac), a aeronave está registrada para a empresa Balada Eventos e Produções LTDA, do cantor.

Sobre a apreensão do avião, a Balada Eventos disse, por meio do advogado Cláudio Bessas, que o avião foi vendido “por meio contrato de compra e venda, devidamente registrado junto ao RAB-ANAC para a empresa J.M.J Participações” e que por isso “a empresa J.M.J é a proprietária e está registrada no RAB da ANAC como operadora até o deferimento do processo de transferência pelo órgão”.

Na casa da influenciadora Deolane Bezerra, num condomínio de luxo em Barueri, na Grande São Paulo, foi apreendido um carro de luxo.

Em Campina Grande, na Paraíba, além de um helicóptero, também foram apreendidas diversas garrafas de vinhos, cada uma avaliada cerca de R$ 5 mil, segundo a polícia.

Confira na lista abaixo os bens apreendidos:

– 2 helicópteros;

– 1 avião;

– carros de luxo, sendo um na mansão de Deolane Bezerra;

– embarcações;

– imóveis;

– joias;

– notas de dinheiro em euro e dólar;

– bolsas de luxo;

– garrafas de vinho avaliadas em torno de R$ 5 mil cada uma.

As investigações da operação “Integration” foram iniciadas em abril de 2023. Além da prisão da empresária, também foram expedidos outros 18 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão no Recife, Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel (PR), Curitiba, Goiânia e Minas Gerais.

As investigações contaram com a colaboração da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), e das polícias civis dos estados de São Paulo, Paraná, Paraíba e Goiás. Ao todo, 170 policiais estão envolvidos na operação.

A Polícia Civil de Pernambuco, que iniciou a operação, não havia detalhado como funcionava o esquema criminoso até a última atualização desta reportagem.

O que diz a defesa

O escritório da advogada Adélia Soares, que defende Deolane e Solange, publicou uma nota nas redes sociais em que diz que a investigação é sigilosa e que a divulgação de detalhes específicos do processo “não só desrespeita o direito à privacidade da investigada, como também pode configurar violação de segredo de Justiça, sujeitando os responsáveis às devidas sanções legais”.

“Ressaltamos que a Dr. Deolane Bezerra tem plena confiança na Justiça e permanece à disposição para colaborar com as autoridades competentes, de modo a esclarecer todos os fatos. Além disso, informamos que o corpo jurídico da Dra. Deolane já está tomando todas as providências cabíveis para garantir o respeito ao sigilo processual e para responsabilizar aqueles que, porventura, estejam divulgando informações inverídicas ou confidenciais de forma indevida”, diz a nota. As informações são do portal de notícias G1.

