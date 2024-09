Geral Influenciadora digital Deolane Bezerra é presa em operação contra lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais

4 de setembro de 2024

A prisão de Deolane aconteceu em um hotel no bairro de São José, na região central do Recife. (Foto: Reprodução)

A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra foi presa nessa quarta-feira (4), no Recife (PE), numa operação contra uma quadrilha suspeita de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. A mãe dela, Solange Bezerra, também foi detida, passou mal e foi levada para o Hospital Português.

De acordo com a Polícia Civil, foi decretado o sequestro de bens como carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações e bloqueio de ativos financeiros no valor de R$ 2,1 bilhões, de vários alvos. No entanto, até a noite dessa quarta, não foi esclarecido a quem pertencia cada bem.

A prisão de Deolane aconteceu em um hotel no bairro de São José, na região central do Recife. As investigações da operação “Integration” foram iniciadas em abril de 2023, e esta é a terceira fase da operação, de acordo com a Polícia Civil.

Ao todo, na operação “Integration”, foram expedidos 19 mandados de prisão. Um dos alvos da ação é considerado foragido pela Polícia Civil, mas a corporação não divulgou quantos dos mandados foram cumpridos, até a última atualização desta reportagem, nem de que forma aconteciam os supostos crimes.

Também foram expedidos 24 mandados de busca e apreensão no Recife, Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel (PR), Curitiba e Goiânia. Um mandado foi cumprido em Minas Gerais, onde um avião que saiu de São Paulo pousou.

Outro mandado de busca e apreensão foi cumprido num apartamento no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. A residência é de Darwin Henrique da Silva Filho, CEO da Esportes da Sorte, plataforma de apostas online que patrocina times de futebol como o Corinthians, Athletico-PR, Bahia, Grêmio, Palmeiras, Ceará, Náutico e Santa Cruz. No local, segundo a polícia, foram apreendidos joias e dinheiro.

Além de bloqueios de ativos financeiros no valor de mais de R$ 2,1 bilhões, foi determinada a entrega de passaportes, a suspensão do porte de arma de fogo e o cancelamento do registro de arma de fogo dos envolvidos. Os nomes não foram divulgados pela corporação.

Até o momento, não foi esclarecida a propriedade de cada bem apreendido. Um carro de luxo foi apreendido na mansão de Deolane, em São Paulo.

As investigações contaram com a colaboração da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), e das polícias civis dos estados de São Paulo, Paraná, Paraíba e Goiás. Ao todo, 170 policiais estão envolvidos na operação.

Deolane e Solange Bezerra foram levadas para o Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), em Afogados, na Zona Oeste do Recife. Deolane, que mora em São Paulo, passava o fim de semana em Pernambuco, onde nasceu, quando foi presa.

Em entrevista coletiva concedida no fim da manhã, a Polícia Civil de Pernambuco não explicou qual é a ligação de Deolane com o suposto esquema nem detalhou como atua a organização criminosa investigada.

O chefe da polícia, Renato Rocha, disse que a operação mira uma organização que faz lavagem de dinheiro de recursos provenientes de jogos ilegais. Ele não explicou, porém, que jogos são esses, não deu os nomes das pessoas e empresas investigadas nem detalhou como ocorre a lavagem de dinheiro.

Em nota, a defesa de Deolane diz que ela está à disposição das autoridades para esclarecer os fatos e pede que seja respeitado o princípio da presunção de inocência. As informações são do portal de notícias G1.

