Geral Deolane Bezerra nega crimes e diz que sofre uma “grande injustiça”

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2024

A empresária e influenciadora digital escreveu uma carta, que foi publicada no Instagram, dizendo que não praticou crimes. (Foto: Reprodução)

A empresária e influenciadora digital Deolane Bezerra, presa nessa quarta-feira (4), no Recife (PE), em uma operação contra lavagem de dinheiro e jogos ilegais, escreveu uma carta, que foi publicada no Instagram, dizendo que não praticou crimes e, também, que está sofrendo “uma grande injustiça”. A mãe dela, Solange Bezerra, também foi presa, passou mal e foi socorrida de ambulância e levada para o Hospital Português.

Segundo a Polícia Civil, as investigações da operação “Integration” foram iniciadas em abril de 2023. Além da prisão de Deolane Bezerra, também foram expedidos outros 18 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão no Recife, Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel (PR), Curitiba, Goiânia e uma cidade de Minas Gerais. Os nomes dos demais alvos não foram divulgados.

A Polícia Civil também informou que foi decretado o sequestro de bens como carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações e foi feito o pedido de bloqueio de ativos financeiros no valor de R$ 2,1 bilhões, de vários alvos. Uma das empresas que entraram na mira da operação é a plataforma de apostas online Esportes da Sorte, que patrocina times de futebol.

Os nomes dos demais alvos não foram divulgados. Em coletiva de imprensa, o delegado Renato Rocha, chefe da Polícia Civil, disse que, só numa das apreensões, foram encontrados 11 relógios da marca de luxo Rolex.

Entre os itens apreendidos, estão, também, dois helicópteros, carros de luxo, joias, bolsas e até garrafas de vinho de R$ 5 mil cada. Um avião que pertence à empresa do sertanejo Gusttavo Lima também foi apreendido.

Além disso, foi determinada a entrega de passaporte, a suspensão do porte de arma de fogo e o cancelamento do registro de arma de fogo de envolvidos no esquema.

Na carta, Deolane diz que ela e a família são vítimas de preconceito e lamentou a prisão da mãe. Confira, a seguir, a carta na íntegra: Na carta, Deolane diz que ela e a família são vítimas de preconceito e lamentou a prisão da mãe. Confira, a seguir, a carta na íntegra: “Hoje não teve boa-tarde, Brasil! Mas estou passando aqui para tranquilizá-los e afirmar mais uma vez que estou sofrendo uma grande injustiça. É notório o preconceito e a perseguição contra minha pessoa e minha família, mas isso tudo servirá para provar mais uma vez para todos vocês que não prático e nunca pratiquei ‘crimes’. Confesso para vocês que estou destruída ao ver minha mãe passando por tamanha humilhação, eu passaria 1 ano, 10, 20 ou mais para provar minha inocência, mas, com ela, não… Peço oração para todos vocês, obrigada pelo carinho… Jajá tô aqui de novo… Exquece [sic] que a mãe tá enjaulada… ‘Só para descontrair’. E lembrando todos os impostos estão PAGOS”. As informações são do portal de notícias G1.

