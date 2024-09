Geral Saiba quem é Deolane Bezerra, influenciadora presa por envolvimento com jogos ilegais

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2024

MC Kevin e Deolane Bezerra; advogada declarou amor eterno ao funkeiro, que morreu há três anos. (Foto: Reprodução)

A empresária, advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra foi presa em uma operação da Polícia Civil de Pernambuco contra uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. A prisão aconteceu na manhã dessa quarta-feira (4), no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

– Quem é Deolane Bezerra? Advogada criminalista, Deolane, de 34 anos, é sócia das irmãs Danielle e Dayenne no escritório “Bezerra Advogados & Associados” e já ostentava alguns milhares de seguidores nas redes quando conheceu MC Kevin.

Apesar de ambos se considerarem casados, poucas semanas antes da morte do cantor, os dois ficaram noivos numa cerimônia no México. Deolane é mãe de um menino, fruto de um relacionamento anterior ao que teve com o músico.

Deolane não economiza na ostentação e mostra nas redes uma vida de luxo exacerbado. Entre joias, roupas e viagens, a Ordem dos Advogados do Brasil recentemente inclusive lançou um provimento contra a ostentação (“Fica vedada em qualquer publicidade a ostentação de bens relativos ao exercício ou não da profissão, como uso de veículos, viagens, hospedagens e bens de consumo”).

– Deolane Bezerra teve festa de R$ 4,5 milhões: Deolane seguiu a vida: sua festa de aniversário, em novembro seguinte, teve shows de Simone e Simaria e Belo e saiu por R$ 4,5 milhões. Deu polêmica, claro: teve convidado dizendo que a Dra. separou os convidados entre celebridades e subcelebridades, o que a advogada negou.

A adovogada vive entre polêmicas e milhões. Na última atualização do caso MC Kevin, o delegado assistente da 16ª DP (Barra da Tijuca), Eduardo Miranda, irá encaminhar ao Ministério Público em até 30 dias o termo circunstanciado em que a modelo Bianca Dominguez expressa a vontade de representar criminalmente contra a advogada Deolane Bezerra pelo crime de lesão corporal.

A moça contou ter levado dela uma “pancada” no lado direito e ficado com os olhos roxos, em sua primeira ida a delegacia.

A prisão foi confirmada à TV Globo pela Polícia Civil de Pernambuco. De acordo com a corporação, a empresária foi levada para o Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), em Afogados, na Zona Oeste na cidade.

As investigações da operação “Integration” foram iniciadas em abril de 2023. Além da prisão da empresária, também foram expedidos outros 18 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão no Recife, Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel (PR), Curitiba e Goiânia.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, também foi decretado o sequestro de bens como carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações.

Além de bloqueios de ativos financeiros no valor de mais de R$ 2,1 bilhões, entrega de passaporte, suspensão do porte de arma de fogo e cancelamento do registro de arma de fogo.

Em nota publicada nas redes sociais, a advogada que representa Deolane, Adélia Soares, afirmou que a investigada tem “plena confiança na Justiça e permanece à disposição para colaborar com as autoridades” e destacou que a investigação corre em sigilo. As informações são do jornal O Globo.

