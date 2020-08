Dezenove anos depois da inauguração, a fachada do terminal de passageiros do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, está ganhando novo visual. As obras começaram em junho e deverão ser concluídas até dezembro.

Estão sendo investidos R$ 5,3 milhões nesta reforma. A reforma não está prevista no contrato de concessão com a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil). Segundo a Fraport, a obra pretende igualar a parte mais antiga, de 2001, à mais nova, inaugurada em novembro de 2019. É um sistema de fachada ventilada. O acabamento é instalado sobre uma estrutura auxiliar independente.

Ela é fixada diretamente na estrutura existente. Com este sistema, a Fraport explica que não há necessidade de remoção ou demolição total do revestimento existentes, o que reduz o tempo de obra e gerando menor impacto nas operações do terminal.

O letreiro que indica o nome do aeroporto foi retirado temporariamente. O “Porto Alegre Airport” voltará a ser instalado no final da reforma. A Fraport informa que, no momento, não há planos de realizar a mesma reforma do antigo terminal de passageiros, hoje o prédio administrativo da administradora.