Brasil Afastada pelo Hospital Albert Einstein após declaração sobre nazismo, médica Nise Yamaguchi pede desculpas

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Nise Yamaguchi chegou a ser cotada para o cargo de ministra da Saúde Foto: Reprodução/YouTube Nise Yamaguchi chegou a ser cotada para o cargo de ministra da Saúde. (Foto: Reprodução/YouTube) Foto: Reprodução/YouTube

A médica oncologista e imunologista Nise Yamaguchi, afastada pelo Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, após uma declaração sobre o nazismo em entrevista à TV Brasil, do governo federal, pediu desculpas “por expressões e interpretações errôneas sobre assuntos sensíveis ao grande sofrimento judaico” e afirmou ser “solidária à dor dessa ilustre comunidade como a maior das atrocidades de nossa história ocidental”.

No sábado (11), o hospital informou que afastou a médica do corpo clínico da entidade para averiguar uma suposta “manifestação insólita” cometida por ela durante a entrevista. Yamaguchi comparou o medo provocado pela pandemia do coronavírus no Brasil à postura das vítimas do Holocausto.

“O medo é prejudicial para tudo. Primeiro, ele te paralisa, te deixa massa de manobra. Qualquer pessoa. Você acha que alguns poucos militares nazistas conseguiriam controlar aquela massa de rebanho de judeus famintos, se não os submetessem diariamente a humilhações, humilhações, humilhações, tirando deles todas as iniciativas? Quando você tem medo, você fica submisso a situações terríveis”, disse Yamaguchi.

“É cristalino o entendimento de que nunca foi ela antisemita, ao contrário, expressa verdadeira e irrestrita admiração ao conhecimento e toda a contribuição que o povo judeu deu ao planeta, quer por suas percepções científicas, quer pela sua convivência mais íntima”, diz nota da assessoria jurídica da médica.

O Albert Einstein considerou a analogia feita por ela “infeliz e infundada” e afirmou que, “por tratar-se de um hospital israelita, optou por afastar a médica” das funções até a que a manifestação dela fosse analisada internamente.

“Como se trata de manifestação insólita, o hospital houve por bem averiguar se houve mero despropósito destituído de intuito ofensivo ou manifestação de desapreço motivada por algum conflito. A expectativa do hospital é a de que o incidente tenha a melhor e mais célere resolução, de modo a arredar dúvidas e remover desconfortos”, afirmou o Albert Einstein por meio de nota.

Nise Yamaguchi é defensora do uso da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19 e chegou a ser cotada para o cargo de ministra da Saúde, após o pedido de demissão de Nelson Teich.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Brasil