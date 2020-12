Mundo África do Sul supera 10 mil contágios diários por coronavírus

17 de dezembro de 2020

A África do Sul superou esta semana a marca de 10.000 novos caos diários de coronavírus, informou o ministério da Saúde em um comunicado, coincidindo com o anúncio de novas restrições, que incluem o toque de recolher ampliado e fechamento de algumas praias.

“Passamos de 10.000 casos, nossos contágios diários aumentam a taxa de positivos é de 21% dos testes realizados”, disse o ministro da Saúde, Zweli Mkhize. As regiões mais afetadas são o sul do país, na área da Cidade do Cabo, com um terço dos casos, e Johannesburgo, a capital econômica.

“Os cidadãos que frequentam as praias autorizadas terão que tomar precauções para que os dias de alegria não se transformem em dias de arrependimento e se traduzam em mais infecções e mortes”, acrescentou Mkhize. O país de 58 milhões de habitantes registra quase 24.000 mortes e mais de 883.000 contágios desde o início da pandemia.

