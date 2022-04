Mundo Agência dos Estados Unidos autoriza primeiro teste de bafômetro para covid

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2022

O sistema separa e identifica misturas químicas para detectar cinco compostos associados à infecção por SARS-CoV-2. Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A agência reguladora de medicamentos e alimentação dos EUA (FDA) concedeu autorização de uso emergencial para o primeiro teste de covid-19 que detecta compostos químicos associados ao coronavírus na respiração, informou a agência.

A FDA disse que o bafômetro InspectIR Covid-19, que tem aproximadamente o tamanho de uma bagagem de mão, pode ser usado em consultórios médicos e locais de testes móveis. Os resultados podem sair em menos de três minutos.

O sistema separa e identifica misturas químicas para detectar cinco compostos associados à infecção por SARS-CoV-2.

Um estudo sobre o InspectIR Breathalyzer mostrou que o teste identificou com precisão mais de 91% das amostras positivas e quase 100% das amostras negativas. Sensibilidade semelhante foi encontrada em outro estudo que se concentrou na variante do coronavírus Omicron. No entanto, um resultado positivo deve ser confirmado com um teste de PCR, disse o FDA.

“A autorização de hoje é mais um exemplo da rápida inovação que ocorre com testes de diagnóstico para covid”, disse o Dr. Jeff Shuren, diretor do Centro de Dispositivos e Saúde Radiológica da FDA, em comunicado.

“A FDA continua apoiando o desenvolvimento de novos testes covid-19 com o objetivo de avançar tecnologias que possam ajudar a enfrentar a atual pandemia e posicionar melhor os EUA para a próxima emergência de saúde pública.”

