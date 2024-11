Rio Grande do Sul Agência internacional eleva a classificação positiva do BRDE

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Ranking reconhece a melhora gradual da estrutura de captação do banco ao longo dos últimos anos. (Foto: Arquivo/BRDE)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Novo relatório da agência internacional de classificação de risco Moody’s Local elevou a classificação do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) para “AA-.br”, com perspectiva estável. A nova nota representa um avanço em relação à avaliação anterior (“A+.br”), com perspectiva positiva, emitida há um ano.

“A elevação do rating do BRDE reconhece a melhora gradual da estrutura de captação do banco ao longo dos últimos anos, com redução na concentração dos repasses do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social [BNDES] e maior acesso a captações com entidades multilaterais, emissões de letras financeiras e Letras de Crédito do Agronegócio (LCAs) no mercado doméstico”, ressalta o comunicado.

No mesmo informe é acrescentado: “O perfil de crédito do banco reflete sua elevada capitalização, sustentada pela incorporação de seus resultados”.

Para o diretor-presidente do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior, o avanço positivo na classificação do banco abre boas perspectivas para futuras parcerias com instituições bilaterais e novas operações no mercado de capitais:

“Essa diversificação das fontes de recursos é estratégica ao desenvolvimento de toda a região Sul, pois aproxima o BRDE das necessidades dos mais diversos setores produtivos, em especial apoiando a inovação e a sustentabilidade”.

Ainda de acordo com Ranolfo, a boa nota da Moody´s assume importância adicional, pois o banco está se preparando para voltar ao mercado com novas captações, por meio das Letras de Crédito de Desenvolvimento, as LCD”.

O rating é uma ferramenta crucial no mercado financeiro, pois avalia o risco de crédito de instituições e países, indicando sua capacidade de honrar compromissos financeiros assumidos com credores. A melhoria na classificação do BRDE reflete conquistas importantes em um ano marcado por desafios significativos no cenário econômico.

“Cada vez mais somos reconhecidos como uma instituição sólida, o que nos credencia para seguir nessa política de diversificação. Muito mais do que uma instituição que oferece crédito, estabelecemos parcerias em todas as etapas do desenvolvimento regional”, avalia o diretor de Planejamento do BRDE, Leonardo Busatto.

Captações

Maior instituição de fomento da Região Sul do País, o BRDE alcançou em novembro uma marca histórica. Através de nova emissão de títulos de renda fixa, o banco acaba de atingir o volume de R$ 509 milhões em captações no mercado de capitais.

O maior destaque continua relacionado aos títulos destinados a financiar o setor agropecuário, as Letras de Crédito do Agronegócio (LCAs), que representam R$ 353,6 milhões (69,5% do total).

No mês passado, em escala internacional, a Moody ‘s Investors Service já havia emitido uma classificação igualmente favorável ao banco. Na avaliação que dirigiu ao mercado, a agência destaca que o banco seguiu com seus ativos sob controle, apesar dos recentes eventos climáticos desafiadores que afetaram o Rio Grande do Sul e projetou que a atividade econômica terá aumento gradual ao longo do segundo semestre de 2024.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/agencia-internacional-eleva-a-classificacao-positiva-do-brde/

Agência internacional eleva a classificação positiva do BRDE

2024-11-23