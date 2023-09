Porto Alegre Agência Sine de Porto Alegre realiza Dia de oportunidades para pessoas com deficiência e reabilitados do INSS

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2023

A ação acontece nesta quinta, das 8h às 12h. Foto: Divulgação PMPA A ação acontece nesta quinta, das 8h às 12h. (Foto: Divulgação PMPA) Foto: Divulgação PMPA

A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS) realiza o Dia de oportunidades para pessoas com deficiência e reabilitados do INSS: inserção e reinserção no mercado de trabalho. A ação acontece nesta quinta-feira (28), das 8h às 12h na agência FGTAS/Sine Porto Alegre, localizada na rua José Montaury, 31.

Serão disponibilizadas 83 vagas de emprego. Quinze empresas estarão presentes na agência para entrevistas com os trabalhadores que possuírem perfil profissional compatível com as oportunidades.

Para se candidatar, os cidadãos devem comparecer à agência portando documento de identificação com CPF e foto. Os interessados serão cadastrados no sistema, e aqueles que possuírem perfil profissional compatível com as vagas receberão carta de encaminhamento para participarem dos processos seletivos.

Os trabalhadores devem apresentar laudo médico na entrevista com o empregador. O evento contará com guichê de atendimento exclusivo para pessoas com deficiência e atendimento com intérprete de libras.

Oportunidades:

assistente administrativo: 10

atendente de lanchonete: 15

atendente de lojas e mercados: 10

atendente de telemarketing: 1

auxiliar administrativo: 2

auxiliar de cozinha: 1

auxiliar de limpeza: 10

caixa (supermercado): 8

recepcionista, em geral: 7

repositor – em supermercados: 14

servente de limpeza: 5

