Porto Alegre Agências da Caixa Federal em Porto Alegre tiveram filas neste sábado para o recebimento do auxílio emergencial

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Movimento foi intenso também em outras cidades gaúchas. (Foto: EBC)

A exemplo do que aconteceu em outras capitais brasileiras, na manhã deste sábado (25) diversas agências da Caixa em Porto Alegre registraram longas filas de cidadãos em busca de mais uma parcela do auxílio federal e do saque emergencial do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Nesta etapa, o dinheiro estava disponível para trabalhadores com data de nascimento em janeiro.

Apesar de os valores poderem ser retirados em caixas eletrônicos e agências lotéricas, além de documentos de transferência entre bancos, o movimento foi intenso, ainda que sem o registro de incidente. Muitas pessoas preferiram enfrentar o frio na capital gaúcha e o risco de contágio por coronavírus, devido às aglomerações.

Uma das agências do banco estatal com maior procura no horário autorizado para funcionamento especial (8h ao meio-dia) foi a Central, localizada ao lado da Praça da Alfândega e em frente ao Shopping Rua da Praia, no Centro Histórico.

Também abriram, exclusivamente para essa finalidade, as agências da avenida Bento Gonçalves (Partenon), estrada João Antônio da Silveira (Restinga), avenida Assis Brasil (Sarandi). Além de Porto Alegre, os indivíduos com direito aos saques puderam contar com o serviço na Região Metropolitana da Capital e no interior do Estado.

A lista incluiu as cidades de Viamão, Guaíba, Canoas, Novo Hamburgo, Alvorada, Gravataí, Guaíba, Sapucaia do Sul e Sapiranga, além de Bagé, Caxias do Sul, Erechim, Frederico Westphalen, Ijuí, Lajeado, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande, Santa Maria, Santana do Livramento, Torres, Uruguaiana e Vacaria. Em âmbito nacional, foram 680 endereços especialmente abertos para essa finalidade.

Entenda

A CEF liberou para este sábado saques e transferências de novas parcelas do auxílio emergencial para 3,8 milhões de beneficiários do programa nascidos em janeiro e inscritos por meio do site e do aplicativo ou aprovados que fazem parte do Cadastro Único mas não estão contemplados pelo Bolsa Família.

Esses beneficiários receberam a ajuda de R$ 600 em conta-poupança social digital da Caixa e já podiam usar os recursos para pagamento de contas e compras por meio do cartão virtual. Para os trabalhadores que receberam a primeira parcela até maio (primeiro e segundo lotes de aprovados), foram liberados saques e transferências de duas parcelas na mesma data.

Já para o público do Bolsa Família, a quarta parcela do benefício começou a ser paga na segunda-feira (20) e prossegue até a sexta-feira que vem (31). Os pagamentos para esse grupo são feitos da mesma forma que o Bolsa Família. Em caso de dúvida, os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial ou pelo site www.auxilio.caixa.gov.br.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre