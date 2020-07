Brasil Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 6,6 milhões na quarta-feira

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2020

As apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas. Foto: Agência Brasil As apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

Ninguém acertou as seis dezenas contempladas no sorteio deste sábado (25) da Mega-Sena. Com isso, o prêmio acumulou em R$ 6,6 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal. Os números sorteados foram 04, 24, 37, 43, 59 e 60. Quarenta e uma apostas acertaram a Quina e levarão R$ 39.429,16 cada. Outras 2.615 fizeram a Quadra e ganharão R$ 883,14 cada uma. A aposta simples da Mega-Sena custa R$ 4,50 e pode ser realizada em todas as Lotéricas do País e também pela internet.

