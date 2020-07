Rio Grande do Sul A Defesa Civil gaúcha emitiu alerta em razão de fissura em barragem na Serra

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2020

A Defesa Civil emitiu um alerta via SMS para os moradores das comunidades ribeirinhas ao longo do curso do rio. (Foto: Reprodução)

A Defesa Civil Estadual emitiu, neste sábado (25), um alerta em razão da detecção de fissura na barragem Passo do Meio, em São Francisco de Paula, na Serra.

Conforme comunicado emitido pela empresa “as circunstâncias ocorridas fazem com que devam se precaver e colocar em ação as diretivas de atuação emergencial relacionadas à proteção e defesa civil, levando em consideração o conteúdo de sua cópia do Plano de Ação de Emergência (PAE) da barragem da PCH Passo do Meio e os respectivos mapas de inundação”.

A Coordenadoria Regional de Defesa Civil está prestando suporte e assistência técnica aos gestores municipais.

Secretaria acompanha

A Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), a Defesa Civil e a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) atuam de forma conjunta no acompanhamento da situação e em ações preventivas na pequena central hidrelétrica Passo do Meio.

Conforme o alerta, o nível de segurança de emergência estabelecido pelo Plano de Ação de Emergência (PAE) foi ativado à 0h20min deste sábado.

A Defesa Civil informa que, também de forma preventiva, já emitiu um alerta via SMS para os moradores das comunidades ribeirinhas ao longo do curso do rio, contemplando os municípios de Antônio Prado, Bom Jesus, Campestre da Serra, Caxias do Sul, Flores da Cunha, Monte Alegre dos Campos, Nova Pádua, Nova Roma do Sul, São Francisco de Paula, São Marcos e Vacaria. A Coordenadoria Regional de Defesa Civil está prestando suporte e assistência técnica aos gestores municipais, em trabalho conjunto com a Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros.

Nesta segunda-feira (27) a Agergs, uma das vinculadas da Sema, realizará inspeção no local acompanhada por técnicos da empresa, e em sintonia com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), responsável pela fiscalização por se tratar de uma barragem de geração de energia.

A PCH gera 30 megawatts em uma barragem com 30 metros de altura e um reservatório que ocupa 186 hectares. Foi outorgada pela Sema em 2001 e a Licença de Operação (LO) emitida pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) em dezembro de 2019.

