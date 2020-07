Rio Grande do Sul Um incêndio em Caxias do Sul destruiu uma casa pertencente à família do ex-governador Germano Rigotto

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2020

Desocupado desde 2014, imóvel tem sido alvo de invasões. (Foto: Reprodução/YouTube)

Um incêndio de grandes proporções causou perda total a um sobrado pertencente à família do ex-governador Germano Rigotto (2003-2006) em Caxias do Sul (Serra Gaúcha) entre o final da noite de sexta-feira (24) e a madrugada deste sábado (25). Segundo informações extraoficiais, o imóvel está desocupado desde 2014 e passou a ser utilizado por moradores de rua e usuários de drogas.

Ninguém se feriu. No entanto, um grupo de moradores de um edifício no terreno ao lado da casa precisaram deixar momentamente as suas residências, devido ao risco de intoxicação pela fumaça.

A causa do fogo ainda é desconhecida. O incidente motivou o envio de pelo menos três caminhões do Corpo de Bombeiros, além de uma equipe da BM (Brigada Militar) para isolar a área e atuar no controle do trânsito de veículos no bairro Lourdes, onde o imóvel está localizado.

A casa foi construída na década de 1950 e consta na lista de bens inventariados pela prefeitura de Caxias do Sul como patrimônio histórico municipal. Esse status teria impedido os Rigotto de demolir o sobrado – nenhum integrante da família se manifestou até agora sobre o caso deste sábado.

A imprensa local informou que esta não foi a primeira vez em que chamas atingiram a casa. O mesmo tipo de incidente já havia sido registrado em pelo menos três ocasiões – janeiro de 2018, setembro do ano passado e o último fim de semana, em menores proporções. Além disso, o local tem sido alvo constante de invasões, atos de vandalismo e outros danos.

Também na madrugada deste sábado, em Porto Alegre, um incêndio de causas ainda desconhecidas causou a morte de uma mulher que morava sozinha em um apartamento na rua General Caldwell, bairro Azenha.

Os bombeiros tiveram dificuldades para entrar no local, localizado no último andar do prédio e que estava trancado com grade. Ao finalmente conseguirem vencer o obstáculo físico, encontraram a vítima desacordada. Apesar das tentativas de reanimação, ela não resistiu.

(Marcello Campos)

