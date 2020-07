Mundo Mundo ultrapassa marca de 16 milhões de casos confirmados de coronavírus

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Os cinco países com maior número de registros são Estados Unidos, Brasil, Índia, Rússia e África do Sul Foto: Reprodução Os cinco países com maior número de registros são Estados Unidos, Brasil, Índia, Rússia e África do Sul. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Os casos confirmados de coronavírus em todo o mundo superaram a marca da 16 milhões de infectados neste domingo (26), de acordo com o monitoramento da universidade norte-americana Johns Hopkins.

Os cinco países com maior número de registros são Estados Unidos, Brasil, Índia, Rússia e África do Sul. Ao todo, mais de 644 mil pessoas morreram devido à Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. Os países com mais mortes são Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, México, e Itália.

A OMS (Organização Mundial de Saúde) emitiu o primeiro alerta da doença em 31 de dezembro de 2019, depois que autoridades chinesas notificaram casos de uma misteriosa pneumonia na cidade de Wuhan.

Em 9 de janeiro, o resultado das primeiras análises da sequência do vírus realizadas por equipes chinesas comprovaram que os casos de pneumonia se devem a um novo coronavírus, um tipo semelhante ao da Síndrome Respiratória Aguda Grave, que infectou mais de 8 mil pessoas e provocou 775 mortes em 2003.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Mundo