Acontece Agências de propaganda e veículos de comunicação gaúchos se reúnem em encontro promovido pelo Sinapro RS

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2022

Juliano Hennemann, presidente do Sinapro RS Foto: Divulgação Juliano Hennemann - presidente do Sinapro Foto: Divulgação

As agências de propaganda e os veículos de comunicação do Rio Grande do Sul tiveram nesta terça-feira (14) um encontro com Luiz Lara, publicitário e presidente do CENP (Conselho Executivo das Normas-Padrão).

O evento presencial foi promovido pelo Sinapro RS (Sindicato das Agências de Propaganda no Estado do Rio Grande do Sul), na sede da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), em Porto Alegre. O presidente da Rede Pampa de Comunicação, Alexandre Gadret, também marcou presença no evento.

O encontro marcou o lançamento oficial do novo posicionamento que irá ressignificar a atuação do Sinapro RS. O fundador da Lew’Lara\TBWA e um dos grandes empresários da indústria da comunicação no Brasil foi convidado especial para palestrar sobre o tema “A importância de atualizar o sistema”. Ele apresentou o trabalho inovador que está desenvolvendo no CENP com o intuito de atualizar e modernizar a forma de atuação do Conselho.

O evento, que reuniu lideranças dos veículos de comunicação e a imprensa, teve um bate-papo com Luiz Lara, com o presidente da Fenapro (Federação Nacional das Agências de Propaganda), Daniel Queiroz, e com o presidente do Sinapro RS, Juliano Brenner Hennemann, que falou sobre o novo modelo de atuação tanto do CENP quanto da Fenapro e do Sinapro RS.

Lara, Queiroz e Hennemann se reuniram com as lideranças das agências gaúchas, associadas e não associadas, para trocar ideias e discutir sobre a importância de atuar de forma conjunta para o fortalecimento das agências e do mercado da comunicação gaúcho e nacional.

Entre os principais objetivos do evento foi trazer a experiência e as mudanças de Lara na atual gestão do CENP, e apresentar ao mercado de agências de propaganda do Estado o novo posicionamento do Sinapro RS e a nova diretoria da Gestão 2022/2024.

“Nosso maior objetivo é mostrar que o Sinapro RS vai além da sua função sindical e legal. Mostraremos que ele atua também no apoio à gestão e na potencialização do ambiente de negócios das agências. E para coroar esse importante momento estamos trazendo o Lara, que está imprimindo um novo olhar e um novo modelo na indústria nacional da comunicação e da publicidade”, destaca Hennemann.

Essa mudança de atuação do Sinapro RS vem acontecendo gradualmente nas últimas gestões, tendo se consolidado nos últimos dois anos, quando passou a atuar de forma ampla e em ecossistema, conectando o Rio Grande do Sul com os demais Estados do País e com a Fenapro.

