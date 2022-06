Acontece DAF leva nova linha de caminhões para a 22ª TranspoSul

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2022

Público pode conferir de perto os modelos XF e CF. Foto: DAF Caminhões/Divulgação Foto: DAF Caminhões/Divulgação

Os caminhões DAF XF e o CF semipesado rígido, com motor PACCAR GR-7, são os destaques da DAF Brasil na TranspoSul 2022, uma das maiores feiras de transporte e logística do país, que ocorre até quinta-feira (16) no Centro de Eventos da FIERGS, em Porto Alegre (RS).

Em parceria com as concessionárias DAF Eldorado e DAF Austral, a empresa apresenta o novo DAF XF, o caminhão mais vendido pela marca no Brasil, que tem excelente economia de combustível, de até 14% em comparação ao seu antecessor – o DAF XF105, com design premium, robustez, conforto excepcional e máxima disponibilidade operacional.

Outra novidade é o novo DAF CF semipesado rígido, com motor PACCAR GR-7, que é direcionado ao setor de distribuição, e marca a entrada da companhia no segmento. Com chassi rígido, os caminhões chegam em duas versões: 6×2, com Peso Bruto Total (PBT) de 23 toneladas, e 8×2, com PBT de 29 toneladas, disponíveis em duas potências: 280cv e 300cv. Além do novo DAF CF, a linha CF é composta pelos modelos CF Trator Rodoviário, CF Rígido e CF Off-Road.

“Estamos levando alguns de nossos principais modelos para a TranspoSul, evento que é muito importante para atender as demandas do Rio Grande do Sul. O estado é um dos mercados mais importantes para a DAF, possuindo uma das maiores participações de mercado da marca no país. Temos boas expectativas para a feira e estamos certos de que nossos clientes gaúchos confiam na marca DAF”, enfatiza Gabriel Fernandes, diretor de vendas da DAF Caminhões Brasil.

DAF XF

O veículo novo DAF XF está disponível nas configurações 6×4, 6×2 e 4×2, com duas opções de potência, 480cv e 530cv, voltadas ao transporte rodoviário de cargas de médias e longas distâncias.

O caminhão possui como diferencial um conjunto tecnológico concebido para melhorar a dirigibilidade, a segurança e o consumo de combustível. São eles: assistente de performance do condutor, controle de cruzeiro preditivo, sistema de frenagem de emergência avançada, controle de estabilidade do veículo, sistema de aviso de saída da faixa, controle de cruzeiro adaptativo, sensores de pressão dos pneus e monitor de nível de energia da bateria.

Outros destaques são: transmissão ZF TraXon, automatizada, com 12 velocidades e relações mais longas, que incorpora o Modo Eco (que permite maior economia de combustível), e freio motor PACCAR MX Engine Brake mais potente, com 490cv, capaz de trabalhar em altas potências em baixa rotação e com três estágios.

Novo DAF CF

A linha DAF CF é reconhecida pela economia, conforto e robustez. Com a chegada do novo DAF CF semipesado rígido com motor PACCAR GR-7, os modelos ganharam rápida implementação e novas aplicações, com o objetivo de ampliar ainda mais a atuação da empresa no mercado.

O CF com motor PACCAR GR-7 de 6.7 litros possui duas versões: 6×2, com Peso Bruto Total (PBT) de 23 toneladas, e 8×2, com PBT de 29 toneladas. Estão disponíveis em duas potências: 280cv e 300cv, ambas com chassi rígido.

É um caminhão ideal para operações urbanas de curtas e médias distâncias e apresenta um grande diferencial em termos de possibilidades de carga, assim como agilidade no processo de implementação, pois conta com os novos eixos trativos Méritor MS-155 20T, com relação de diferencial de 3,73:1 ou 4,10:1. Tal versatilidade permite diversos tipos de implementos, como baú (seja simples, refrigerado ou isotérmico), carga seca em geral, sider, tanque e silo.

Além do novo veículo, a linha CF é composta pelos modelos CF Trator Rodoviário nas versões 4×2 (FT) e 6×2 (FTS), com motor PACCAR MX-11, disponíveis nas potências de 410cv e 450cv; CF Rígido, disponível na versão 8×2 (FAC), com motor PACCAR MX-11, de 410cv; e Off-Road 6×4 (FTT), com motor PACCAR MX-13, de 480cv.

PACCAR Parts

A PACCAR Parts, divisão de Peças Genuínas PACCAR, DAF e Multimarcas TRP, também está presente no evento. Será uma oportunidade para o público conhecer o portfólio da marca e seus lançamentos mais recentes, com qualidade e ampla variedade de peças voltadas para o mercado de reposição de veículos pesados, com aplicação em veículos de qualquer montadora.

PACCAR Financial

Durante a TranspoSul, os visitantes também poderão conhecer as opções de financiamento da PACCAR Financial para os caminhões DAF. Braço financeiro da DAF no Brasil, o banco oferece serviços financeiros personalizados e atendimento diferenciado. Além disso, a PACCAR Financial está presente junto à Rede de Concessionárias DAF, que conta com 52 unidades no Brasil, para garantir o atendimento completo aos clientes.

