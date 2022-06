Acontece Soluções em logística são atração no espaço Hub do Embarcador na TranspoSul 2022

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2022

O Hub é um ambiente de negócios entre transportadores e embarcadores. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

O Hub logístico é uma das mais novas técnicas no mundo das entregas. Ele funciona a partir de um ponto localizado estrategicamente para poder atender múltiplas rotas (internas ou internacionais) e setores de transporte, ao mesmo tempo otimizando a complexidade das operações logísticas.

Na 22ª TranspoSul, o Hub do Embarcador foi projetado para que as empresas tenham a oportunidade de divulgar sua marca na maior vitrine do transporte e logística com o melhor custo-benefício. O espaço expande a conexão entre transportadores e embarcadores impulsionando parcerias e negócios.

Com mais de 600m², além dos espaços de exposição, o Hub contempla palcos instalados para receber especialistas do setor logístico prontos para compartilhar conhecimentos técnicos e cases inspiradores do Transporte Rodoviário de Cargas. Para representar esse setor, a TranspoSul 2022 dedica um espaço exclusivo para empresas e profissionais que atuam no segmento. O ambiente foi idealizado para promover um encontro entre empresas transportadoras, embarcadores, operadores logísticos e visitantes.

“O Hub do Embarcador é uma ideia que surgiu em 2019. Um lugar de negócios entre transportadores e embarcadores e uma oportunidade para conhecer as melhores soluções de transporte no Rio Grande do Sul e no Brasil”, comenta Tony Bernardini, diretor efetivo do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística do RS (SETCERGS), que promove a feira.

Até esta quinta-feira (16), a TranspoSul está apresentando novidades tecnológicas dos maiores fabricantes de caminhões, pneus, distribuidores de combustíveis e fornecedores do ramo de implementos, além de modernos sistemas, equipamentos e serviços voltados para a logística e multimodalidade. A cada edição, amplia as oportunidades de contato com seu mercado consumidor, firmando-se como o mais renomado evento da região Sul do país.

