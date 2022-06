Acontece CDL POA apoia nova iniciativa do Instituto Caldeira

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2022

Como uma das fundadoras do Instituto Caldeira, a entidade acredita na formação e no desenvolvimento de novas empresas. Foto: Reprodução

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre é apoiadora do Caldeira MVP – Ciclo de Capacitação para Startups em Estágio de Validação. Lançado nesta semana (14), o programa traz os principais conteúdos e metodologias para o desenvolvimento de startups em fase early stage e as conecta com mais empreendedores do ecossistema de inovação.

Como uma das fundadoras do Instituto Caldeira, a entidade acredita na formação e no desenvolvimento de novas empresas. Para o gestor de Marketing e Inovação da CDL POA, Rafael Guerra, a ideia é sempre acompanhar as oportunidades e novas soluções para oferecê-las às associadas da Entidade. “Esse é mais um ponto de conexão e de fortalecimento da relação da CDL POA e do Instituto Caldeira, queremos apresentar o nosso ecossistema e serviços para as startups que possam se conectar com o varejo e o cenário de crédito”, destaca o gestor.

A capacitação, que também conta com o apoio do IEL, já está com as inscrições abertas pelo portal do Instituto Caldeira . O kickoff inicial acontecerá no final , seguido de encontros às quintas-feiras. O programa á duração de dois meses e conta com workshops ministrados pelos especialistas Débora Chagas, Head de Startups do Instituto Caldeira, e Maurício Vidor, fundador da Muda Ventures, hub de crescimento de negócios exponenciais. As vagas para startups que tenham o perfil do projeto são limitadas.

Mais sobre o Caldeira:

Instituto sem fins lucrativos que conecta pessoas e iniciativas por meio de um hub de inovação formado por uma comunidade que busca competitividade e o fomento do ecossistema.

Sobre a CDL Porto Alegre

Há 61 anos, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL POA) é reconhecida por sua importância como entidade associativa, sendo referência em tecnologia para análise, concessão e recuperação de crédito. Utilizando a inteligência analítica da Boa Vista Serviços e o banco de dados SCPC, conecta milhares de empresas para atender demandas de suas associadas, ampliando e potencializando negócios.

A partir da inovação como eixo central de todas as suas iniciativas, atua com o objetivo de defender, orientar, conscientizar e instrumentalizar suas associadas e parceiras, perante o poder público, os ecossistemas de inovação e a sociedade. A CDL Porto Alegre se posiciona com protagonismo junto às suas associadas no ambiente empresarial, conectando mais de 200 municípios do Rio Grande do Sul por meio de 154 entidades parceiras, como CDLs, ACIs, CICs e Sindilojas, totalizando mais de 30 mil CNPJs atendidos.

