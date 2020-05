Economia Agências FGTAS/Sine disponibilizam mais de 800 vagas de emprego no RS

Por Redação O Sul | 30 de Maio de 2020

As agências com os maiores números de vagas abertas localizam-se em Santo Ângelo, Caxias do Sul, Tapejara, Santa Rosa, Passo Fundo e Marau Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

As agências da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social e do Sistema Nacional de Emprego oferecem 851 vagas de trabalho no Rio Grande do Sul. Desse total, 64% dispensam experiência e 32% não exigem escolaridade.

Para se candidatar às vagas de emprego, basta acessar o aplicativo Sine Fácil ou entrar em contato com a agência mais próxima. As funções com os maiores números de vagas abertas são alimentador de linha de produção (215), faxineiro (42), vendedor pracista (40), vigilante (27) e servente de obras (21).

Do total de vagas oferecidas, 28% exigem ensino médio completo e 23%, ensino fundamental completo. Com relação ao setor econômico, 38% das ocupações pertencem à indústria; 29,5%, ao setor de serviços; 19,5%, ao comércio; e 12,4%, à construção.

As agências com os maiores números de vagas abertas localizam-se em Santo Ângelo (101), Caxias do Sul (50), Tapejara (47), Santa Rosa (43), Passo Fundo (34) e Marau (34). No que tange à remuneração, o salário de 44% das vagas varia de 1,5 a dois salários mínimos; 13,8%, de um a 1,5 salário mínimo e 12,2%, de dois a três salários mínimos.

O diretor-presidente da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social, Rogério Grade, ressalta que o serviço de intermediação de mão de obra oferecido pelas agências é gratuito tanto para trabalhadores quanto para empregadores.

