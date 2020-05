Dicas de O Sul Biblioteca da Secretaria do Meio Ambiente de Porto Alegre retoma o atendimento ao público

Por Redação O Sul | 31 de Maio de 2020

A biblioteca estava fechada desde 17 de março Foto: Sérgio Louruz/SMAMS/PMPA A biblioteca estava fechada desde 17 de março. (Foto: Sérgio Louruz/SMAMS/PMPA) Foto: Sérgio Louruz/SMAMS/PMPA

A Biblioteca Jornalista Roberto Eduardo Xavier, da Smams (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade), retoma o atendimento ao público nesta segunda-feira (1º), em Porto Alegre. Localizada na rua Luiz Voelcker, 55, no bairro Três Figueiras, o espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 16h.

A biblioteca estava fechada desde 17 de março em razão das medidas para enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Conforme a bibliotecária da Smams, Júlia Agustoni Silva, as novas políticas para atendimento visam a segurança de todos e também a preservação do acervo.

Mesmo com a abertura do espaço, não haverá circulação de usuários na biblioteca, sendo o acesso ao acervo restrito aos funcionários. Os materiais devolvidos permanecerão isolados por 15 dias, não estando disponíveis para novos empréstimos antes desse período. Para novos empréstimos, o usuário deve enviar um e-mail para biblioteca@smam.prefpoa.com.br, indicando o material de interesse e agendando data e horário para retirada.

Cada pessoa pode retirar até cinco materiais por vez, e o prazo para empréstimo é de sete dias, mas, conforme a necessidade, é possível flexibilizar o prazo. No período em que esteve fechada, os prazos para entrega dos materiais já emprestados foram automaticamente renovados, mas novos empréstimos ficaram suspensos.

