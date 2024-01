Rio Grande do Sul Agências FGTAS/Sine do Rio Grande do Sul oferecem quase 8 mil oportunidades de emprego nesta semana

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2024

Desse total, 7.012 são permanentes, 818 temporárias, 16 para Jovem Aprendiz e 28 para estágio.

As Agências FGTAS/Sine do Rio Grande do Sul disponibilizam 7.874 vagas a partir desta segunda-feira (29). Desse total, 7.012 são permanentes, 818 temporárias, 16 para Jovem Aprendiz e 28 para estágio.

Trabalhadores interessados em se candidatar às vagas de emprego podem comparecer na Agência com documento de identificação com CPF e foto, ou através do aplicativo Sine Fácil.

A relação de endereços das unidades está disponível no site da FGTAS/Sine.

Vagas permanentes

O setor da indústria com 37% das vagas é o destaque das 7.012 oportunidades permanentes abertas no Estado. O setor de serviços representa 28% das vagas seguido pelo comércio com 23%. Desse total de oportunidades 78% não exigem experiência e 30% não exige escolaridade. Ainda em relação a escolaridade 28% das vagas exigem Ensino Fundamental completo e 19% exigem Ensino Médio completo. Com relação a remuneração, 72% e de 2 a 3 salários mínimos e 15% de 1,5 a 2 salários mínimos.

As Agências FGTAS/Sine com os maiores números de oportunidades abertas são: Erechim (1.261), Porto Alegre (295), Encantado (257), Garibaldi (203) e Nova Santa Rita (201). As ocupações com os maiores números de vagas abertas são: alimentador de linha de produção (1.397), faxineiro (270), operador de caixa (211), vendedor de comércio varejista (182), motorista de caminhão (179) e auxiliar nos serviços de alimentação (170).

Vagas temporárias

As unidades de atendimento da FGTAS têm 818 vagas temporárias. O setor com mais oportunidades é o de serviços com 57% das ocupações seguido pela indústria com 29% das vagas. Das oportunidades abertas 87% não exige experiência e 25% não exigem escolaridade. Ainda em relação a escolaridade 38% exige Ensino Fundamental completo. Com relação média salarial das oportunidades, 72% variam de 2 a 3 salários mínimos.

As agências com mais vagas abertas são: Capão da Canoa (215), Nova santa Rita (80), Alegrete (77), Porto Alegre (62) e Rio Pardo (53). As ocupações com maior número de oportunidades são: alimentador de linha de produção (125), operador de caixa (85), atendente de farmácia – balconista (81), trabalhador na cultura do arroz (65) e auxiliar de logística (55).

Vagas em Porto Alegre e Região Metropolitana

Na capital gaúcha e Região Metropolitana, as agências FGTAS/Sine tem 1.764 vagas de trabalho. Do total de oportunidades 43% é para setor de serviços e 23% para o setor da indústria. Com relação a experiência na função, 61% das vagas não exigem experiência e 36% exigem Ensino Fundamental completo. Com relação a remuneração das oportunidades, 46% variam de 2 a 3 salários mínimos.

As Agências com maior número de vagas são: Porto Alegre (295), Nova Santa Rita (281), São Leopoldo (127), Campo Bom (127) e Igrejinha (94). As ocupações com as maiores quantidades de vagas abertas são: alimentador de linha de produção (200), faxineiro (85), motorista de caminhão (71), ajudante de motorista (67), auxiliar de logística (66) e pedreiro (44).

Vagas na Região da Serra

Na Serra, as agências FGTAS/Sine têm 1.392 vagas de trabalho. Do total de oportunidades 32% é para setor da indústria e 27% para o setor de serviços. Com relação a experiência na função, 76% das vagas não exigem experiência e 28% não exigem experiência. Ainda com relação a escolaridade 28% exige Ensino Fundamental completo. Com relação a remuneração das oportunidades, 77% variam de 2 a 3 salários mínimos.

As Agências com maior número de vagas são: Garibaldi (239), Vacaria (201), Caxias do Sul (189), Carlos Barbosa (182) e Bento Gonçalves (174). As ocupações com as maiores quantidades de vagas abertas são: alimentador de linha de produção (273), trabalhador no cultivo de árvores frutíferas (76), faxineiro (64), ajudante de motorista (63), operador de caixa (51) e auxiliar nos serviços de alimentação (50).

Entrevistas

Trabalhadores interessados em se candidatar às vagas de emprego podem comparecer com documento de identificação com CPF e foto, ouatravés do aplicativo Sine Fácil.

