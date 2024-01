Mundo Ativistas atiram sopa contra o quadro da Mona Lisa no museu do Louvre, na França

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2024

Imagens de um vídeo mostraram duas mulheres jogando sopa vermelha na obra o que espantou o público no local.

Duas ativistas pelo clima, uma mulher de 24 anos e outra de 63, atiraram sopa contra o quadro da Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, exposto no Museu do Louvre, em Paris, neste domingo (28). Elas representam a organização francesa Riposte Alimentaire (Resposta Alimentar, em português) e a ação foi feita em prol da “segurança alimentar sustentável”.

Imagens de um vídeo mostraram duas mulheres jogando sopa vermelha na obra o que espantou o público no local. No registro, publicado pelo próprio perfil, as manifestantes se aproximam e jogam sopa no quadro. Elas, então, gritam: “O que é mais importante? A arte ou o direito a um sistema alimentar saudável e sustentável?”.

Logo em seguida, uma delas levanta uma das mãos e as duas ficam em silêncio enquanto os seguranças do local se movimentam para proteger a obra. A Mona Lisa fica protegida por um vidro, o que evita que seja danificada.

As duas ainda passaram pela barreira de isolamento para chegar mais perto da pintura. Em seguida, funcionários do museu tentaram cobrir as ativistas com tecido preto. Elas foram retiradas pelos seguranças.

Não é a primeira vez que a Mona Lisa é atacada no museu em Paris. Em 2022, um homem teria jogado algo como uma torta na icônica obra, segundo o jornal El País. De acordo com visitantes que estavam no local no momento do ato, a polícia autuou e expulsou rapidamente o autor do ataque.

Ativistas pelo clima já realizaram diversos ataques a obras famosas, como Os Girassóis, de Van Gogh, e Massacre na Coreia, de Pablo Picasso.

