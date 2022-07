Rio Grande do Sul Agências FGTAS/Sine oferecem mais de 7,9 mil vagas de trabalho no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Do total de oportunidades de trabalho abertas, 69,5% não exigem experiência. Foto: Marcello Casal Jr./ABr Do total de oportunidades de trabalho abertas, 69,5% não exigem experiência. (Foto: Marcello Casal Jr./ABr) Foto: Marcello Casal Jr./ABr

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As agências FGTAS/Sine oferecem 7.980 oportunidades de trabalho no Rio Grande do Sul. Os trabalhadores podem se candidatar às vagas, presencialmente, na agência FGTAS/Sine mais próxima ou por meio do aplicativo Sine Fácil. A relação de endereços das unidades está disponível no site https://fgtas.rs.gov.br/agencias-fgtas-sine.

Do total de oportunidades de trabalho abertas, 69,5% não exigem experiência, 23,8% não exigem escolaridade, mas 24,9% exigem Ensino Médio completo e 24,3%, Fundamental completo.

As ocupações com os maiores números de vagas abertas são:

• Alimentador de linha de produção (1.273)

• Vendedor de comércio varejista (219)

• Servente de obras (205)

• Operador de telemarketing receptivo (204)

• Operador de caixa (197)

As agências com os maiores números de vagas abertas são:

• Nova Santa Rita (545)

• Porto Alegre Centro (387)

• Erechim (364)

• Caxias do Sul (323)

• Sapucaia do Sul (317)

• Farroupilha (300).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul