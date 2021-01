Rio Grande do Sul Agências FGTAS/Sine reúnem cerca de 3,4 mil oportunidades de trabalho

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











As unidades dispõem de 3.405 oportunidades de trabalho Foto: SMDSE/PMPA Maior número de vagas é para operador de centro de usinagem com comando numérico e pedreiro. (Foto: SMDSE/PMPA) Foto: SMDSE/PMPA

As Agências FGTAS/Sine, depois do feriado de Ano-novo, retomam o atendimento ao público nesta segunda-feira (04). As unidades dispõem de 3.405 oportunidades de trabalho. Desse total, 67,6% não exigem experiência e 24% também não exigem escolaridade.

Ocupações com os mais vagas abertas:

• alimentador de linha de produção (680)

• ajudante de motorista (160)

• vendedor de comércio varejista (93)

• soldador (79)

• trabalhador de extração florestal em geral (68).

Com relação à escolaridade exigida:

• 27% das vagas exigem Ensino Fundamental completo

• 20,7%, Médio completo

Setor econômico das oportunidades de trabalho:

• 33,6% das vagas, indústria

• 31,9%, setor de serviços

• 17,5%, comércio

• 11,2%, construção

• 5,6%, agropecuária

Agências com maior quantidade de vagas disponibilizadas:

• Caxias do Sul (269)

• Garibaldi (256)

• Capão da Canoa (251)

• Pelotas (216)

• Erechim (187)

Remuneração:

• 56,3% das oportunidades oferecem remuneração de 1,5 a dois salários mínimos

• 15,5%, de dois a três salários mínimos

• 8%, de um a 1,5 salário mínimo

GRANDE PORTO ALEGRE

Há 554 vagas de emprego abertas nas Agências FGTAS/Sine da Região Metropolitana de Porto Alegre

Ocupações com mais vagas abertas na região:

• alimentador de linha de produção (147)

• ajudante de motorista (55)

• atendente de lojas e mercados (28)

• curtidor (17)

• montador de máquinas (16)

• motorista de caminhão (16)

Como se candidatar às vagas

Os trabalhadores podem se candidatar às oportunidades através do aplicativo Sine Fácil (disponível na Play Store e Apple Store), ou, presencialmente, nas agências. Os endereços das unidades estão disponíveis no site: https://fgtas.rs.gov.br/agencias-fgtas-sine.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul