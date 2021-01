Rio Grande do Sul Projeto Nadando Pelos Cartões Postais – Primeiro treino de 2021 teve percurso até a Ilha das Pedras no Lago Guaíba

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Participaram do treino os nadadores Marcos Straub, Eliane Dalla Coletta, Gustavo Brenner e Francismar Siviero com apoio de Sandro Cardoso no SUP Foto: Sandro Cardoso/Divulgação (Foto: Sandro Cardoso/Divulgação) Foto: Sandro Cardoso/Divulgação

Após comemorar o Ano-Novo, o grupo de nadadores de águas abertas do Projeto Nadando Pelos Cartões Postais aproveitou para nadar no Lago Guaíba, em Porto Alegre.

No percurso da praia em Belém Novo até a Ilha das Pedras, o cenário é de muito verde. A ilha fica 1,62 Km distante do ponto de partida. Suas águas são pouco profundas, com cerca de 3 m de profundidade, um belo convite para treinar águas abertas. De lá, é possível avistar as cidades de Guaíba e Porto Alegre.

Participaram do treino os nadadores Marcos Straub, Eliane Dalla Coletta, Gustavo Brenner e Francismar Siviero com apoio de Sandro Cardoso no SUP.

O Projeto Nadando Pelos Cartões Postais tem como objetivo promover as águas abertas e contribuir na conscientização da população para importância de preservar o ambiente aquático. Saiba mais como participar e apoiar este projeto no site francisswim.com.br.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul