Notas Brasil Agente de saúde é a primeira indígena a ter coronavírus confirmado

Por Redação O Sul | 1 de abril de 2020

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas confirmou nesta quarta (1º) o primeiro caso do novo coronavírus entre índios brasileiros. Segundo a fundação, vinculada à secretaria estadual de Saúde (Susam), trata-se de uma jovem de 20 anos de idade, da etnia Kokama, que trabalha como agente de saúde indígena na região da cidade de Santo Antônio do Içá (AM).

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Brasil