Notas Brasil Bovespa fecha em queda após pior mês em mais de 20 anos

Por Redação O Sul | 1 de abril de 2020

O principal índice da Bolsa de valores brasileira, a B3, fechou em queda nesta quarta-feira (1º), após encerrar março com o pior desempenho mensal em mais de 20 anos. O movimento sinaliza um começo de mês ainda pessimista no mercado acionário brasileiro, em meio aos efeitos da pandemia do coronavírus. O Ibovespa recuou 2,81%, aos 70.966 pontos.

